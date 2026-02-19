Risparmi fino a 200mila euro. Anche il gas sarà meno caro

Il decreto interviene in modo significativo anche sul sistema produttivo, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende italiane (come ha detto Meloni i benefici variano da 500 a 200mila euro a seconda delle dimensioni). Sul fronte elettrico è previsto il taglio della componente Asos, cioè degli oneri legati al sostegno delle rinnovabili, per le utenze non domestiche in bassa, media e alta tensione, con l'esclusione dell'illuminazione pubblica e dei regimi speciali. Per il gas, tra il primo aprile e il 31 dicembre 2026, saranno ridotti gli oneri di trasporto e distribuzione per le imprese industriali e per i grandi consumatori, con copertura finanziaria garantita dalla vendita del gas stoccato durante la crisi energetica.

Il provvedimento punta inoltre a favorire la stabilità dei prezzi potenziando la piattaforma del Gse per i contratti di acquisto di energia rinnovabile a lungo termine (Ppa), strumenti che consentiranno anche alle pmi di accedere a forniture più convenienti.