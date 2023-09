"Tutelare identità storico-culturali alla base dell’Europa". Sangiuliano indica la strada

“Più siamo forti e consapevoli della nostra identità storico-culturale, delle nostre radici, meglio sapremo aprirci al dialogo con gli altri” : così il ministro Gennaro Sangiuliano concludendo il suo intervento alla riunione dei Ministri della Cultura dell’Unione europea, convocata a Caceres dalla presidenza spagnola. Il titolare della Cultura ha preso parte al vertice dedicato al tema della cultura come bene pubblico globale e ha citato il filosofo e saggista Ortega y Gasset, secondo cui, nel modernizzare la società e la cultura, si deve tener conto dell’esperienza storica e dell’identità nazionale di ciascun popolo.

“È’ necessario che l’Unione tuteli e promuova le lingue e le tradizioni europee, il patrimonio materiale e immateriale, in definitiva i valori e gli ideali europei ”, ha proseguito Sangiuliano. Il ministro della Cultura ha poi rimarcato come l'Unione europea debba sostenere l'Ucraina nella difesa del suo patrimonio culturale dall'invasione russa, che è anche una “guerra culturale”. “Forti della propria identità, le istituzioni culturali europee devono promuovere la creatività contemporanea”, ha sottolineato Sangiuliano che ha colto l'occasione per illustrare i progetti della “Capitale italiana dell’Arte Contemporanea” e della “Capitale del Libro” e gli altri programmi sviluppati dal Ministero della Cultura per sostenere le industrie culturali italiane.

Più siamo forti e consapevoli della nostra identità storico-culturale, delle nostre radici, meglio sapremo aprirci al dialogo con gli altri.

Oggi alla riunione dei Ministri della Cultura dell’Unione europea, convocata a Caceres. pic.twitter.com/H1xDYbAO1v — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) September 26, 2023

Nel corso della riunione odierna, Sangiuliano e i colleghi europei hanno approvato la "Dichiarazione di Caceres". Il documento comprende l’impegno unanime dei 27 Stati membri “affinché la cultura sia ormai considerata un bene pubblico essenziale e un bene pubblico globale al più alto livello politico”. "La cultura rafforza l'Unione europea" , le parole del ministro spagnolo Miquel Iceta: "Vogliamo che la cultura abbia la massima considerazione possibile a livello regionale e statale, così come nelle politiche dell'Ue" . Iceta ha aggiunto che “la cultura è fondamentale per costruire società e cittadinanze migliori e per salvaguardare le nostre democrazie”.