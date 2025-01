“Un successo al di là di ogni previsione”. La riforma 4+2 conquista le scuole italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

La riforma 4 più 2 della scuola secondaria superiore riscuote sempre più successo tra gli istituti tecnico-professionali eletti per questo tipo di percorso formativo innovativo per il nostro Paese. La Commissione ministeriale ha annunciato in queste ore di aver ultimato il vaglio delle candidature delle scuole che hanno chiesto di poter accedere a questo percorso voluto dal ministero dell'Istruzione e del merito e nel secondo anno di attivazione le domande sono aumentate notevolmente, passando da 180 a 396, mentre i percorsi sono passati da da 225 a 625, segno che gli operatori sul territorio stanno riscontrando benefici da questo particolare tipo di piano di studi.

" Un successo al di là di ogni previsione, con un aumento dei percorsi del 210% rispetto allo scorso anno. Le scuole autorizzate passano da 180 a 396, +120%: circa un quarto degli istituti tecnico-professionali insomma ha finora aderito alla riforma. La commissione è stata fra l'altro costretta a non accogliere alcune decine di richieste per difetti di forma ", ha commentato il ministro Giuseppe Valditara facendo il bilancio delle adesioni, che vede un particolare interesse nelle scuole del meridione del Paese, " sintomo di una forte volontà di modernizzazione e di sviluppo, in linea con gli ultimi dati su diminuzione della dispersione, diminuzione del divario Nord/Sud, crescita economica ".

In realtà, ha fatto però notare il ministro dell'Istruzione, " è tutta la scuola italiana che sta cambiando in profondità, a partire proprio dalla scuola tecnico-professionale, che grazie alle innovazioni del 4+2 potrà offrire più opportunità formative ai nostri giovani, diventando volano di crescita per le nostre imprese ". Oggi aprono le iscrizioni al prossimo anno scolastico ed è il momento dell'orientamento per genitori e alunni, che sul sito del ministero dell'Istruzione trovano tutte le caratteristiche e i pini di studio dei percorsi 4+2, che sono votati all'istituzione di una scuola maggiormente professionalizzante.

L'obiettivo è quello di creare figure professionali pronte per il mondo del lavoro, per avvicinare maggiormente. Le aziende del Paese hanno bisogno di lavoratori e in questo modo la scuola si prefigge di formarli.