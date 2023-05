"Sulle etichette sbaglia". Smontati i teoremi di Report sul Nutriscore

Prosegue il dibattito su etichette alimentari e Nutriscore, il sistema di etichettatura di alimenti e bevande noto per penalizzare le eccellenze del Made in Italy in favore del cibo spazzatura. Già adottato in diversi Paesi – dalla Francia al Regno Unito – il “semaforo” si basa su un algoritmo che calcola l’impatto di ogni singolo nutriente sul prodotto, non tenendo però conto di alcuni elementi fondamentali per il profilo nutrizionale. Nella puntata di lunedì Report ha acceso i riflettori sulla contrarietà dell’Italia, parlando di “conflitti d’interesse e timori corporativi” , senza dimenticare la “lotta tra lobby e comitato scientifico” .

Un servizio mirato a santificare il Nutriscore ideato dal professore francese Serge Hercberg, con qualche imprecisione di troppo. Secondo quanto affermato da Report, tra i tanti esempi, il sistema a semaforo “non dà giudizi sulla qualità di un prodotto né lo demonizza” . In realtà non è proprio così, considerando la sua natura discriminatoria. Una visione dei sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari “parziale e non condivisibile” anche secondo il governo, che in una nota ha tenuto a fare chiarezza: “Per questo motivo, il governo ha elaborato una proposta di sistema di etichettatura delle confezioni che mira a informare in modo appropriato il consumatore circa le caratteristiche nutrizionali del prodotto, in relazione alle esigenze della salute di ciascuno, sulla base dei dati scientifici".

Palazzo Chigi in una nota ha sottolineato che il governo – in linea con i precedenti – intende promuovere un sistema alternativo a quelli “che mirano a orientare le scelte del consumatore tramite semafori, gradazioni di colore e punteggi”: “Tali sistemi, infatti, si fondano su algoritmi non sufficientemente trasparenti, facilmente influenzabili per interessi economici e comunque basati su parametri valutativi limitati e spesso inappropriati. Inoltre, non sussistono dimostrazioni scientifiche concrete circa l'idoneità di questi sistemi a educare le abitudini alimentari dei consumatori con effetti benefici sulla loro salute”.