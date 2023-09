"Superbonus? Come un macigno sulla manovra". Così Meloni smaschera Conte

Durante la puntata di questa sera di Dritto e Rovescio, il premier Giorgia Meloni ha affrontato col conduttore, Paolo Debbio, il nodo del Superbonus di eredità grillina. Un vero problema per l'attuale governo, che deve risolvere un buco di bilancio enorme causato da una misura che non era sostenibile e che è stata usata per meri fini elettorali dal Movimento 5 stelle a discapito degli italiani. " Quello che è stato fatto con il Superbonus è un buco di 140 miliardi di euro a fronte di una valutazione molto inferiore e non li ha pagati Giuseppe Conte ", ha spiegato il presidente del Consiglio in carica.

Quei soldi, prosegue Meloni, " sono stati pagati da qualsiasi italiano per più di 2000 euro a testa. Anche da chi non ce l'ha una casa, chi prendeva il reddito di cittadinanza, perfino i neonati ". Ovviamente, tutto questo va a incidere sulla manovra di Bilancio che dovrà essere preparata entro fine anno: " Io ora questi soldi li devo togliere da qualche altra parte. Stiamo cercando soluzioni per salvaguardare le aziende con crediti incagliati e ci ritroviamo con un macigno che pesa sulla legge di Bilancio ". In quella misura, come spiega il presidente, c'è stato un fallo di fondo: un raggiro agli italiani quando è stato loro detto che quei soldi, il 100%, sarebbero stati dati in modo gratuito. " Se un politico non sa di cosa parla è grave, ma se mente è gravissimo ", ha aggiunto Meloni con riferimento a Giuseppe Conte e alle sue promesse agli italiani.