"Superbonus? La più grande truffa...". Meloni stronca Conte così

Rientro dalle vacanze con Consiglio dei ministri per Giorgia Meloni, che ha tracciato la linea che dovrà seguire il governo nei prossimi mesi, soprattutto in relazione alla manovra economica che dovrà essere approvata entro la fine dell'anno. L'esecutivo è pronto e il premier ha richiamato i suoi ministri alla massima responsabilità, anche nelle spese di ogni ministero. Ma nel mirino del premier in questa prima riunione ci è finito soprattutto il superbonus.

" Stiamo pagando in maniera pesante il disastro del superbonus 110% e invito il ministro dell'Economia Giorgetti a illustrarci tra poco i numeri di questa tragedia contabile che pesa sulle spalle di tutti gli italiani ", ha detto Meloni durante il Consiglio dei ministri, mettendo il focus su una misura criticata da più parti, anche da Mario Draghi quando era a Palazzo Chigi. Nel suo intervento, il premier ha voluto fornire alcuni dati che fotografano in maniera plastica i danni causati dal superbonus: " Nel complesso dei bonus edilizi introdotti dal governo Conte 2, compreso il bonus facciate, i documenti dell'Agenzia dell'Entrate ci dicono esserci più di 12 miliardi di irregolarità ". E ha aggiunto, pungendo le opposizioni: " Alla faccia di chi accusa il centrodestra di essere 'amico' di evasori e truffatori. Grazie a norme scritte malissimo si è consentita la più grande truffa ai danni dello Stato. Noi dobbiamo occuparci di coloro che, per queste norme, ora rischiano di trovarsi per strada ".