"No a zone franche per la criminalità, presto andrò a Caivano"

Primo Consiglio dei ministri dopo il rientro dalle vacanze per il governo di Giorgia Meloni, che oggi si è riunito a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione, ratificare alcune direttive Ue ed effettuare l'esame preliminare del decreto legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Sul tavolo anche diversi altri temi, come l'emergenza sicurezza dopo gli stupri di gruppo che si sono verificati nel Paese.