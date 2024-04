Università, al via il pdl per la valorizzazione dei dottorati di ricerca

Fino ad ora i dottorati di ricerca, nonostante siano da sempre una risorsa importante e professionalmente molto completa, capace di evolversi con i tempi, di innovare e trasferire conoscenze, metodologie e competenze ad alto valore aggiunto nel tessuto socioeconomico, non avevano ricevuto il giusto valore sia a livello europeo che nazionele.

Competenze fondamentali

È però ormai superata la logica secondo cui questa formazione sarebbe spendibile soltanto all’interno del mondo accademico, visto che si tratta di risorse importanti per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Soprattutto nelle amministrazioni pubbliche che nel corso degli anni hanno richiesto titoli di studi più elevati per l'accesso ai ruoli da funzionari.

Una lenta valorizzazione

Con i provvedimenti del 2001 e del 2015 il titolo di dottore di ricerca è stato in teoria valorizzato, ma nella pratica non è mai stata riconosciuta una sufficiente importanza sia nei percorsi di accesso dall’esterno alle pubbliche amministrazioni, sia nelle procedure interne di sviluppo e progressione verticale, sia nelle procedure per il conferimento di particolari incarichi di responsabilità.

Nonostante nel percorso di studio i dottorandi acquisiscano molte competenze che già forniscono una formazione spendibile non soltanto in maniera accademica, come già sottolineato molto spesso non c'è una valorizzazione piena del titolo che costituirebbe invece una risorsa fondamentale per il miglioramento delle organizzazioni pubbliche.

La proposta di legge

Da queste basi nasce la proposta di legge per, iniziativa di alcuni deputati, per la modifica al al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.

La soddisfazione della categoria

" Oggi è un giorno storico per i dottori di ricerca, è stata stampata dagli uffici della Camera la proposta di legge 1609; il testo, già annunciato nella seduta del 14 dicembre vede finalmente la luce. Il documento è accessibile a chiunque, in particolare ai parlamentari che, con spirito bipartisan, sono chiamati a esprimersi su un atto legislativo che aspira a essere il primo passo concreto verso una definitiva valorizzazione del dottorato di ricerca in Italia ", sono state le prime parole di Antonio De Lucia, presidente della Società italiana del dottorato di ricerca.

