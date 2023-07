"Una liberazione per 15 milioni di persone". Salvini accelera sulla pace fiscale

Matteo Salvini, al suo arrivo a Cagliari per l'inaugurazione del distretto della cantieristica nautica, ha confermato la volontà della Lega di portare avanti la battaglia per la pace fiscale che, sottolinea il vicepremier, " per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una liberazione per 15 milioni di persone ". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastruttura ha spiegato che questo strumento andrebbe a interessare " 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma hanno un conto aperto con l'Agenzia delle entrate ".

Si tratta di circa un terzo della popolazione residente, escludendo i minorenni, che " hanno avuto un problema con il fisco, non ce l'hanno fatta a pagare tutto quello che dovevano. Dovrebbero essere aiutati non condannati. Poi gli evasori totali che non hanno mai pagato una lira, e magari vedrete quest'estate in Sardegna o in Sicilia, quelli vanno in galera per quello che mi riguarda ". Secondo Salvini, " se uno ha un arretrato di 10-15-20.000 euro che negli anni raddoppia triplica o quadruplica va aiutato e deve pagare quello che può. Poi torna a lavorare e a fatturare e soprattutto a pagare le tasse, perché altrimenti continueremo ad avere milioni di italiani di serie B ".

Sulla pace fiscale nelle scorse ore si è espresso anche l'altro viceministro, Antonio Tajani, sottolineando che " Forza Italia è contro qualsiasi tipo di condono, siamo sempre stati favorevoli a una pace fiscale e sono ben lieto che la Lega e Matteo Salvini scelgano di seguirci su questo piano ". Il neo-eletto segretario del partito fondato da Silvio Berlusconi, quindi, ha spiegato che " nella delega fiscale c'è già un passo avanti in questa direzione ".