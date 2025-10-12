A San Siro la festa per la Deejay Teen

Dopo aver fatto correre e divertire 34.000 persone nelle tappe precedenti in giro per l'Italia, l'edizione 2025 della Deejay Ten si prepara al gran finale: oggi Milano sarà teatro dell'imperdibile corsa non competitiva tra le più famose d'Italia ideata da Linus e firmata Radio Deejay, emittente che da sempre promuove e si impegna nella diffusione dei valori positivi dello sport e della condivisione. L'appuntamento è proprio con Linus, che, come da tradizione, darà il via alla corsa alle ore 9 da via Achille/Piazzale Angelo Moratti.

Tra gli speaker presenti alla tappa di Milano: Giorgio e Furio del Trio Medusa, Valentina Ricci, Umberto e Damiano, Vic, Diego Passoni, Matteo Curti e Alessandra Patitucci. l percorso partirà a e si concluderà nella suggestiva cornice del quartiere San Siro, nei pressi dello Stadio simbolo dello sport, con due tracciati uno più breve da 5 chilometri accessibile a chiunque e uno più lungo da 10 chilometri rivolto ai superiori di 16 anni adatti a persone di ogni età e capacità atletica per vivere insieme una mattinata di movimento e benessere. I colori che rappresenteranno questi due percorsi saranno il rosso per la 10 km e il bianco per la 5km.

Cuore pulsante dell'evento il Deejay Village, allestito presso il parcheggio BUS Stadio San Siro vicino alla fermata della Linea M5: qui stamani dalle ore 7 alle ore 8.30, è possibile partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica e alle svariate attività proposte negli stand degli sponsor.