Allarme droni a Mosca, chiusi gli aeroporti: cosa succede in Russia

Lo spazio aereo su tutti e quattro gli aeroporti di Mosca di Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky, è stato chiuso temporaneamente agli albori della giornata odierna per mettere in sicurezza l'area dopo un'incursione da parte di un drone ucraino nella zona della città conclusosi con l'abbattimento del velivolo senza pilota.

L'operazione di chiusura è durata fino alle 4.30 ora locale, le 2.30 italiane, prima dell'alba " per garantire la sicurezza dei voli civili ", come ha reso noto l'Agenzia per il trasporto aereo. Sette voli in arrivo a Mosca sono stati costretti a recarsi in altri aeroporti, venendo dirottati per un atterraggio alternativo. Tre si sono recati all'aeroporto di Strigino (Nizhny Novgorod), altrettanti a Pulkhovo, principale scalo di San Pietroburgo, mentre infine un volo da Istanbul è atterrato a Minsk. In mattinata tutti i passeggeri dei sette voli hanno potuto raggiungere Mosca regolarmente.

Le autorità russe informano che il drone è caduto nella zona delle esposizioni di Mosca. " Il ministero della Difesa ha osservato nel suo messaggio che il drone ucraino ha cambiato la sua traiettoria di volo dopo essere stato colpito dalle forze di difesa aerea ed è caduto su un edificio non residenziale nella zona dell'argine di Krasnopresnenskaya ", scrive Kommersant, e di conseguenza non sono stati registrati danni a persone vista l'ora dell'avvenimento, mentre nell'Expocenter per la caduta del velivolo il muro di uno dei padiglioni è stato danneggiato ed è in parte crollato.

A una settimana dall'incursione degli Uav ucraini culminata con l'abbattimento di un drone a Karamyshevskaya nella parte occidentale della città, Mosca è tornata a sperimentare disagi per un raid di Kiev, che continua con le sue punture di spillo a far sentire il peso della guerra scatenata dalla Russia nel cuore stesso del potere di Mosca. La mossa delle continue incursioni genera pressione sulla popolazione russa e nell'intenzione ucraina mira a creare scontento per la guerra.

Nella giornata odierna, a tal proposito, sul suo profilo Twitter il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko ha pubblicato il video di quella che dichiara essere un'evacuazione di civili da un edificio residenziale di Mosca per un presunto drone indicato come prossimo a colpirlo. Non si può stabilire dalle immagini se la città sia effettivamente Mosca e certamente l'effetto-propaganda degli ucraini, con l'evento della notte ancora caldo, gioca un ruolo. Ma la speranza di Kiev è che sempre più persone in Russia sperimentino scontento per le restrizioni date dalla guerra. Che a volte il volo di un semplice velivolo senza pilota può aiutare a ricordare.