Aereo militare russo precipita a Belgorod: "A bordo prigionieri di guerra ucraini"

Ennesimo duro colpo per le forze aerospaziali russe. Un velivolo da trasporto Ilyushin Il-76 si è schiantato nel distretto di Korochansky della regione di Belgorod, la città distante meno dei 30 chilometri dal confine ucraino e in passato bersaglio dei missili e dei droni di Kiev. La notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa di Mosca e pare che, poco prima dell’annuncio, nell’area fosse scattato l’allarme antiaereo. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, tutte le persone che si trovavano a bordo sono morte.

“ Verso le 11.00 ora di Mosca, un aereo Il-76 si è schiantato durante un volo di linea nella regione di Belgorod ”, si legge nel comunicato del dicastero russo. “ A bordo c'erano 65 militari delle forze armate ucraine trasportati nella regione di Belgorod per uno scambio di prigionieri, sei membri dell'equipaggio dell'aereo e tre accompagnatori ”. Stando a quanto riportato da Ria Novosti, una commissione speciale delle forze aerospaziali si è recata sul posto per indagare sulle cause del disastro. " Un team investigativo e il ministero per le Emergenze si trovano sul posto. Ho cambiato la mia agenda e mi sto dirigendo lì ", ha scritto su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, che ha poi anche annunciato il decesso di tutti i passeggeri. Anche il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha affermato di essere stato informato dell'incidente, ma si è rifiutato di scendere nei particolari perché " si tratta di informazioni abbastanza fresche, di cui ci stiamo occupando ".