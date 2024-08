L'attacco mirato delle Idf sul convoglio umanitario: cinque morti, salvi gli aiuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella serata di ieri le Idf hanno effettuato un attacco aereo su un convoglio di aiuti umanitari a Gaza, come reazione all'assalto di un gruppo armato che cercava di dirottarlo. Secondo l'ente responsabile degli aiuti, la Ong Usa American Near East Refugee Aid (Anera), le vittime erano dipendenti della compagnia di trasporti con cui stava collaborando. Il convoglio organizzato trasportava rifornimenti medici e carburante a un ospedale gestito dagli Emirati a Rafah.

Secondo notizie non confermate provenienti da Gaza, nell'attacco aereo sarebbero morte cinque persone. Una dichiarazione delle forze israeliane ha confermato che il percorso era stato coordinato, descrivendo la dinamica dell'agguato: alcuni aggressori armati avrebbero preso il controllo della jeep alla testa del convoglio. Accertati che fosse possibile colpire con precisione il veicolo degli assalitori, è stato ordinato il raid. Gli altri veicoli non sono rimasti coinvolti e gli aiuti sono poi giunti a destinazione come previsto.

La direttrice nazionale di Anera per la Palestina, Sandra Rasheed, ha affermato: "Questo è un incidente scioccante. Il convoglio, coordinato da Anera e approvato dalle autorità israeliane, includeva un dipendente di Anera che fortunatamente è rimasto illeso" . Le Idf hanno affermato di aver contattato l'Ong dopo l'incidente e che l'organizzazione aveva verificato che tutti i suoi membri e gli aiuti umanitari avevano raggiunto la destinazione come previsto, in sicurezza. Anera ha confermato che il convoglio ha raggiunto l'ospedale, ma riferisce che solo una persona a bordo del convoglio era un suo dipendente. Gli altri lavoravano per la sua compagnia di trasporti partner, il cui nome non è stato reso noto.

Anera, lo scorso aprile, aveva annunciato lo stop delle sue attività assieme a Project Hope, che gestiva strutture sanitarie a Rafah e Deir al-Balah e garantiva forniture mediche. L'uccisione dei sette cooperanti di World Central Kitchen era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Poche settimane prima, Anera aveva perso Mousa Shawwa, coordinatore per la logistica, ad Al Zawayda Deir Al Balah in un attacco aereo israeliano, poco dopo essere tornato dall'assistenza alle famiglie sfollate a Rafah.

Il bombardamento del convoglio è avvenuto poche ore dopo che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco su un veicolo del Programma Alimentare Mondiale (Wfp), chiaramente contrassegnato con le insegne delle Nazioni Unite, che viaggiava in un convoglio di due persone.

Il Wfp ha affermato che il veicolo è stato colpito da almeno 10 proiettili mentre si avvicinava a un posto di blocco dell'Idf a Wadi Gaza. Il veicolo era blindato con vetri rinforzati e nessuno all'interno è rimasto ferito, ma l'agenzia ha temporaneamente sospeso gli spostamenti del suo personale a Gaza.