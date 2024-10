Attacco dal Libano: drone prende di mira la casa di Benjamin Netanyahu

Ascolta ora 00:00 00:00

Attimi di tensione in Israele per Benjamin Netanyahu: la residenza privata del premier israeliana a Cesarea è stata oggetto di un attacco con un drone proveniente dal Libano: Netanyahu e la consorte Sara non erano in casa al momento dell'attacco e non ci sono notizie di feriti. L'Idf ha riferito che 3 droni sono stati lanciati stamattina dal Libano contro Israele e uno di questi ha colpito Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati, facendo scattare le sirene nell'area di Tel Aviv, sebbene si escluda un attacco nella zona della capitale.

I residenti sottolineano che si è sentita una forte esplosione ma gli allarmi non erano scattati. "La gente iniziava ad andare alla sinagoga, si è sentito un boato molto forte nella zona.