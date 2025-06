Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è scagliato contro il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandoli di voler riportare l'Europa a un passato imperialista. Le dichiarazioni sono arrivate durante una conferenza stampa a margine della visita ufficiale in Kirghizistan, dove Lavrov ha incontrato il presidente Sadyr Zhaparov e il suo omologo Jeenbek Kulubaev. Lo riporta Ria Novosti. Commentando un recente editoriale congiunto firmato da Macron e Merz, in cui si definisce la Russia "la principale minaccia" e si afferma la necessità per l'Europa di "armarsi", Lavrov ha affermato: "Credo che queste citazioni bastino, per chiunque segua un minimo gli eventi in Europa, a capire che questi personaggi hanno definitivamente perso il senno e stanno cercando apertamente di tornare ai tempi in cui Francia e Germania volevano conquistare l'intera Europa, in primo luogo l'Impero russo e l'Unione Sovietica".