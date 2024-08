Missili russi su un hotel a Kramatorsk: due giornalisti feriti, uno sotto le macerie

Ascolta ora 00:00 00:00

Un attacco russo nella notte scorsa-probabilmente con un missile Iskander-M e sei missili Kh-59- ha preso di mira un albergo a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Due giornalisti sono rimasti feriti e un altro sarebbe ancora intrappolato tra le macerie. I tre reporter sono di nazionalità ucraina, americana e britannica. L'attacco ha danneggiato l'albergo e un edificio vicino: al momento sul posto stanno lavorando la polizia e i soccorritori per rimuovere le macerie e completare le operazioni di salvataggio. Kramatorsk è l'ultima grande città del Donbass sotto il controllo ucraino, a una ventina di chilometri a ovest della linea del fronte.

Si tratta di due membri di un team della Reuters: dalle prime informazioni pare che un un team di sei persone alloggiava all'Hotel Sapphire quando è stato colpito da "un apparente attacco missilistico". L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha affermato che l'attacco è avvenuto intorno alle 22:35 di ieri sera. "Uno dei nostri colleghi risulta disperso, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale per le cure", ha affermato la Reuters. "Altri tre colleghi sono stati rintracciati. Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni, collaborando con le autorità di Kramatorsk e supportando i nostri colleghi e le loro famiglie. Vi aggiorneremo quando avremo maggiori informazioni". Ai due reporter ricoverati è stato diagnosticato un trauma da esplosione di mine, una contusione cerebrale, una gamba rotta e ferite da taglio.

Kramatorsk non è una località qualsiasi. Viene spesso utilizzata come base dai giornalisti che viaggiano da e verso le linee del fronte nell'Ucraina orientale, ed è sottoposta a regolari attacchi russi. L'Hotel Sapphire non è ovviamente operativo, ma è il rifugio dei reporter di guerra che operano sulla linea del fronte: nessun servizio di ristorazione, solo un letto e un tavolo per condividere quel poco che si compra in città per sopravvivere. Molti giornalisti hanno abbandonato l'hotel nell'ultimo anno, preferendo affittare appartamenti privati per ragioni di sicurezza.

Ma il fuoco russo non ha colpito solo Kramatorsk. Anche la regione di Kharkiv è stata colpita, con diversi feriti tra i civili: cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 4 anni e una ragazza di 14, dopo che due case sono state colpite.

Nella città di Kharkiv, otto persone sono rimaste ferite quando una casa a due piani è stata incendiata nell'attacco. A, distrutte sei case e un uomo di 55 anni rimasto ferito. Nell'area di, invece, una casa è stata incendiata, ferendo quattro donne.