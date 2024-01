Battaglioni "decapitati" e rete militare smantellata: così Israele sta distruggendo Hamas

L’esercito israeliano ha inflitto un altro duro colpo alla gerarchia di Hamas. Nella sera di sabato 6 gennaio, le Idf hanno comunicato di aver ucciso Ismail Siraj e Ahmed Wahaba, rispettivamente il comandante e il vice del battaglione Nuseirat delle brigate al-Qassam, responsabile del massacro del kibbutz Be’eri durante gli assalti del 7 ottobre e di diversi attacchi con missili anticarro e droni contro i soldati dello Stato ebraico attivi nella Striscia di Gaza.

ELIMINATED:

Commander of Hamas’ Nuseirat Battalion, Ismail Siraj, and his Deputy Commander, Ahmed Webbe.



During Hamas’ murderous Oct. 7 invasion and massacre, the Nuseirat Battalion was responsible for the attack on Kibbutz Be’eri and other Israeli communities.



The… pic.twitter.com/wcLbsYa2At — Israel Defense Forces (@IDF) January 6, 2024

Stando a quanto riferito dall’esercito e dallo Shin Bet in un comunicato congiunto, i due alti ufficiali di Hamas sono stati uccisi in un attacco aereo nell’exclave. Non è stata specificata la località precisa. In un video diffuso sul profilo di X delle Idf si vede il momento del bombardamento e il bersaglio, un edificio dove i due erano nascosti, probabilmente un’abitazione privata. Per quanto riguarda i terroristi uccisi, Ismail Siraj era stato in precedenza comandante della brigata d’élite Nukhba ed era coinvolto nella produzione di razzi. Wahaba, invece, ricopriva diverse posizioni nella struttura di Hamas ed era uno degli ufficiali responsabile del programma di addestramento. Era diventato il numero due del battaglione Nuseirat dopo l’uccisione del suo predecessore, Abd Al-Rahman, nelle prime settimane del conflitto. In passato, inoltre, aveva pianificato alcuni attacchi terroristici contro Israele.

צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה אווירית את מפקד גדוד נוציראת של ארגון הטרור חמאס ואת סגנו.



אסמעיל סראג', מפקד גדוד נוציראת וסגנו, אחמד והבה, חוסלו הלילה בתקיפה של חיל האוויר, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונה של אגף המודיעין ושב"כ>> pic.twitter.com/zC1XlWG6Ge — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 6, 2024