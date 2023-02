"Ucraina in piedi, la democrazia resiste". Biden a sorpresa da Zelensky a Kiev

C’è grande fermento a Kiev per quella che si preannuncia una giornata intensa. Il canale Telegram ucraino Trukha sosteneva una presunta visita a sorpresa di Joe Biden nella capitale ucraina, in seguito confermata dalla Bbc. Non solo: secondo fonti diplomatiche Giorgia Meloni è attesa in giornata a Varsavia per poi recarsi in Ucraina. È giunta a Kiev anche una delegazione di parlamentari israeliani. Due deputati membri dell’Associazione di amicizia Israele-Ucraina sono arrivati nel Paese per una serie di incontri politici ad alto livello.

L'arrivo di Biden

Andiamo con ordine. I media ucraini hanno scritto che Biden sarebbe arrivato a sorpresa a Kiev, diffondendo le immagini di quello che viene indicato come il convoglio del presidente americano. Senza comunicato ufficiali di alcun tipo, il presidente Usa ha fatto una visita nella capitale ucraina in vista del primo anniversario dello scoppio della guerra.

Biden, che in giornata era atteso a Varsavia, è stato fotografato, accanto al leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya.

In ogni caso, da ore il traffico della capitale ucraina registra rallentamenti e blocchi, e diversi giornali locali parlavano, da stamane, dell'arrivo di un'importante delegazione straniera. Le strade del centro della città, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti, così come le strade dall'ambasciata verso la stazione ferroviaria centrale, sono state bloccate. Anche il quotidiano tedesco Bild aveva confermato la presenza di Biden a Kiev. Politico scriveva che il team di Biden ha cercato il modo per far entrare il presidente in segreto attraverso il confine ucraino.

Nuovi aiuti dagli Usa

" Mentre ci avviciniamo all'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina ", ha quindi scritto su Twitter Biden confermando ufficialmente la sua presenza a Kiev.

" Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste ", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Pronta la risposta di Zelensky: " Joseph Biden, benvenuto a Kiev! La vostra visita è una manifestazione estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini" .

Scendendo nei dettagli, Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina. Secondo quanto riportato dalla Cnn il presidente Usa, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più Javelin e Howitzers. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di " armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina ".

La conferenza congiunta

" Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto ", ha aggiunto Biden. " Questa visita ci porta più vicini alla vittoria ", ha ribadito il leader ucraino sempre in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti.

Biden - che ha annunciato entro la settimana nuove sanzioni contro la Russia - ha quindi revocato la telefonata avuta con Zelensky un anno fa: " Un anno fa parlammo al telefono Mr president... mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. E io chiesi: cosa posso fare? E mi dicesti: metti insieme i leader per sostenere l'Ucraina, chiedi loro di sostenere l'ucraina ". " Un anno dopo Kiev resiste, l'Ucraina resiste e il mondo resiste con voi ", ha detto Biden nella conferenza stampa congiunta

Incontri diplomatici a Kiev

Nessuna conferma ufficiale per la visita di Giorgia Meloni. Il premier italiano dovrebbe incontrare nelle prossime ore incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a quindi recarsi anche a Kiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per un incontro con Zelensky.

Per quanto riguarda la delegazione israeliana, i due deputati israeliani citati hanno fatto tappa in Ucraina, alcuni giorni dopo la visita nella capitale ucraina del ministro israeliano degli esteri Eli Cohen. Originari entrambi dell'Ucraina, il presidente della Commissione parlamentare per gli affari esteri e la difesa Yuli Edelstein (Likud) e l'ex ministro per l'immigrazione Zeev Elkin (dell'opposizione centrista) sono stati accolti dall'ambasciatore di Israele Michael Brodsky.

A quanto si apprende, hanno in programma incontri con il presidente della Rada (parlamento), con il ministro della difesa e con il viceministro degli esteri. Il programma include anche una visita nella località di Bucha, dove l'anno scorso è avvenuta una strage di civili.

Secondo i media israeliani è prevedibile che in questa occasione i dirigenti ucraini torneranno a chiedere ad Israele maggiori aiuti, in particolar modo legati alle difese aeree.