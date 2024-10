Blinken: "Lavoriamo a soluzione diplomatica". Hezbollah rivendica attacco su Haifa | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

7.45 - Gli Hezbollah rivendicano un attacco contro Haifa

Il media affiliati al gruppo terroristico libanese hanno affermato che gli Hezbollah hanno lanciato una raffica di razzi contro una base militare israeliana a Sud di Haifa. Non sono però suonate sirene antimissile e il Comando del fronte interno delle Idf non ha segnalato alcun attacco.

04.50 - Premier irlandese Harris: "Israele si fermi"

Il primo ministro irlandese Simon Harris ha esortato lo Stato ebraico a prestare attenzione alle " preoccupazioni della comunità internazionale " e a non ripetere gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano. " Israele deve smettere di sparare contro le forze di pace delle Nazioni Unite in servizio presso l'Unifil in Libano ", ha dichiarato in una nota.

03.45 - Cuba condanna gli attacchi contro la missione Unifil

Il governo dell'Avana si è unito al coro di condanne espresse dalla comunità internazionale per i recenti attacchi delle Idf contro le postazioni della missione Unifil nel Sud del Libano. " In una nuova violazione della carta dell'organizzazione delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario, l'esercito israeliano attacca le posizioni dell'Unifil ", ha scritto su X il ministro degli Esteri dell'isola, Bruno Rodrìguez, che ha chiesto anche l'immediata cessazione delle azioni ostili dell'esercito ebraico nei confronti dei caschi blu.

02.43 - Blinken: "Lavoriamo per soluzione diplomatica in Libano"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha espresso la sua speranza in una soluzione diplomatica in Libano e alla prevenzione di un conflitto più ampio, oltre al sostegno agli sforzi del fragile governo di Beirut di imporsi sugli Hezbollah. Il numero due della Casa Bianca ha anche ribadito il diritto di Israele a difendersi, ma si è detto preoccupato per il peggioramento della situazione umanitaria. " Abbiamo tutti un forte interesse nel cercare di contribuire a creare un ambiente in cui le persone possano tornare alle loro case, alla loro sicurezza e protezione, e i bambini possano tornare a scuola ", ha dichiarato Blinken dopo un vertice dell'Asia orientale in Laos.

Quindi Israele ha un chiaro e legittimo interesse a farlo.Il popolo libanese vuole la stessa cosa. Crediamo che il modo migliore per arrivarci sia attraverso un’intesa diplomatica, su cui stiamo lavorando da tempo

".