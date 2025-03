Blitz con 90 droni kamikaze su Mosca: due morti. Chiusi due aeroporti | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Notte di fuoco per Mosca. Secondo le prime informazioni la capitale russa è stata investita da decine di droni kamikaze. Il primo bilancio parla di un morto e 3 feriti. Al via oggi i colloqui in Arabia Saudita tra la delegazione Ucraina e quella americana.

10:15 - Russia avanza ancora nella regione del Kursk: prese 12 località

La Russia afferma di aver ripreso il controllo di 12 località nella regione del Kursk, al confine con l'Ucraina, teatro dell'offensiva dello scorso agosto lanciata dalle forze di Kiev. "Nel corso delle operazioni, le unità del gruppo Nord hanno liberato 12 insediamenti", ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riportano i media russi.

10:09 - Iniziati i colloqui USa-Ucraina in Arabia Saudita

Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno avviato i colloqui a Gedda, in Arabia Saudita, come previsto. Lo afferma il ministero degli esteri ucraino

10:00 - Mosca: "Gli Usa ci informeranno sull'andamento dei colloqui"

Il Cremlino afferma che gli Usa "in qualche modo" informeranno Mosca sui colloqui in programma a Gedda tra la delegazione americana e quella ucraina. Lo riporta la Tass. "Oggi ci saranno contatti americano-ucraini a Gedda. In qualche modo la parte americana, che sta cercando il modo di raggiungere una soluzione pacifica, ci informerà", ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo la Tass.

8:45 - Inviato di Trump a Mosca giovedì

L'inviato Usa per il Medioriente, Steve Witkoff, ha in programma un viaggio a Mosca questa settimana per incontrare il presidente russo, Vladimir Putin. È quanto riporta la testata Axios, citando una fonte con conoscenza diretta dei fatti secondo cui Witkoff dovrebbe recarsi a Mosca giovedì ma il programma potrebbe cambiare. L'incontro con Putin giungerebbe così alcuni giorni dopo l'incontro chiave tra funzionari Usa e ucraini in programma per oggi in Arabia Saudita, che si concentrerà su un possibile cessate il fuoco nella guerra con la Russia. Witkoff avrebbe dovuto partecipare all'incontro con i funzionari ucraini, ma al momento sembra che sarà lui il principale canale di comunicazione con la Russia nell'ambito della divisione dei compiti all'interno della squadra di politica estera e sicurezza nazionale del presidente Trump", scrive Axios

8:00 - Mosca: 20 auto in fiamme per le schegge dei droni

Oltre 20 auto sono andate a fuoco a causa di un incendio scoppiato in un parcheggio a Domodedovo, nella regione di Mosca, causato dalla caduta di detriti da un veicolo aereo senza pilota (UAV). Lo ha riferito il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, sul suo canale Telegram, come riportato dalla Tass.."Un incendio è scoppiato nel parcheggio a causa della caduta di frammenti di Uav: in fiamme più di 20 auto. Vigili del fuoco e tutti i servizi di emergenza sono sul posto, l'incendio è quasi spento", ha scritto.

7:30 - Si aggrava il bilancio delle vittime: 2 morti a Mosca

Su Telegram il governatore della regione Andrei Vorobyov ha detto che il bilancio delle vittime si è aggravato dopo che una delle persone ricoverate è deceduta in ospedale. "Purtroppo", ha scritto il governatore, "un uomo di 50 anni è morto all'ospedale di Vidnoye. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita. Hanno riavviato il suo cuore quattro volte".

7:21 - Mosca: "Abbattuti 337 droni, 91 solo a Mosca"

La Russia ha abbattuto 337 droni ucraini in diverse regioni durante la notte, di cui 91 nei pressi di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota. Secondo la dichiarazione, 126 droni sono stati abbattuti nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina.

6:34 - Almeno 73 droni sulla capitale

Un totale di 73 droni ucraini che prendevano di mira la capitale russa sono stati abbattuti in un massiccio attacco martedì mattina, ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite, ha detto il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobyov. I voli sono stati limitati in entrata e in uscita da quattro aeroporti, vale a dire Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky. Rosaviatsia ha anche limitato i voli in entrata e in uscita dagli aeroporti nelle regioni di Yaroslavl e Nizhny Novgorod. L'attacco, il più grande contro Mosca degli ultimi mesi, è avvenuto mentre una delegazione ucraina si preparava a incontrare il massimo diplomatico americano in Arabia Saudita per porre fine alla guerra triennale con la Russia.Anche il traffico ferroviario attraverso la stazione ferroviaria di Domodedovo è stato brevemente interrotto, hanno riferito funzionari locali.

4:30 - Mosca: "Già abbattuti 68 droni"

"La difesa aerea del Ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici a Mosca. Ad ora 68 velivoli senza pilota nemici sono già stati abbattuti. Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito in cui sono caduti i detriti". Lo ha dichiarato su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, in merito all'attacco con droni sulla capitale russa.

3:07 - Attacco coi droni a Mosca: stop a due aeroporti

Un attacco con droni è stato lanciato nella notte su Mosca. Lo riporta la Tass.

Le forze armate russe hanno comunicato che sette velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalla contraerea sopra il quartiere urbano di Ramenskoye. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo.