"Raid di Kiev a Kursk": l'ultimo blitz dell'Ucraina in Russia

Le forze armate dell’Ucraina hanno effettuato un nuovo blitz nella regione russa di Kursk. Il governatore locale, Roman Starovoit, ha fatto sapere che, per il nono giorno consecutivo, Kiev ha bombardano il villaggio di Tetkino. In occasione dell’ultimo raid sarebbe stata colpita un’azienda del posto, oltre che un settore residenziale. Non sono stati segnalati morti o feriti ma i danni alle strutture bersagliate risulterebbero essere ingenti. C'è chi ipotizza che il bersaglio sarebbe coinciso con un presunto deposito di munizioni.

In ogni caso continua la pressione ucraina nelle aree russe dislocate lungo il confine che separa i due Paesi. Lo scorso 12 marzo le forze filo ucraine della Legione della Libertà di Russia, composta principalmente da combattenti russi anti Putin, avevano pubblicato un video mostrando i soldati russi abbandonare Tetkino. Anche le forze di altri gruppi filo-ucraini – come il Corpo dei Volontari russi e il Battaglione Siberiano – hanno annunciato incursioni nelle regioni di Kursk e Belgorod.

Cosa succede al confine tra Russia e Ucraina

Torniamo al messaggio postato su Telegram dal governatore di Kursk. Starovoyt ha scritto sul proprio profilo che il villaggio di Tetkino, distretto di Glushkovsky, è stato colpito più volte durante la mattinata dall'Ucraina, e che i blitz sono stati registrati nell'area di un'impresa industriale non meglio specificata. Attualmente i rappresentanti del distretto e dell'amministrazione regionale sono impegnati a raccogliere informazioni sui danni causati alle abitazioni private. I proprietari delle case riceveranno aiuto dalle autorità per le riparazioni in caso di necessità, ha chiarito lo stesso Starovoyt.

Anche il villaggio di Guevo, nel distretto di Sudzhansky, nella medesima regione di Kursk, sarebbe stato attaccato dalle forze armate ucraine. Secondo Starovoit, anche qui nessun civile è rimasto ferito, ma diverse case private hanno subito danni. " C'è stato un tentativo di sfondamento da parte di un gruppo di sabotaggio e ricognizione. È seguito uno scontro a fuoco, ma non c'è stato alcun sfondamento ", aveva invece dichiarato il governatore nei giorni scorsi parlando di Tetkino.

Sabotatori e raid

Ricordiamo che il distretto di Glushkovsky della regione di Kursk confina con la regione di Sumy in Ucraina. Ciò consente alle formazioni ucraine di sottoporlo regolarmente ad attacchi di artiglieria e mortai, e di colpire con l'aiuto di velivoli aerei senza pilota. Questo problema, così come il problema del bombardamento della vicina regione di Belgorod, sta preoccupando Mosca. Neutralizzare la minaccia, tuttavia, significherebbe per il Cremlino dover neutralizzare le formazioni ucraine di stanza nelle zone di confine della regione di Sumy, alimentando nuove fonti di tensioni.



Secondo Vladimir Putin più di 2.500 militari hanno preso parte al recente tentativo dell'Ucraina di penetrare il confine russo nelle regioni di Belgorod e Kursk. " Le forze e i mezzi utilizzati dal nemico ammontano a oltre 2.500 militari, 35 carri armati, circa 40 veicoli blindati ", ha detto Putin, intervenendo ad una riunione del Consiglio di sicurezza russo e precisando che ci sono stati quattro attacchi di sabotaggio nella regione di Belgorod e un altro nella regione di Kursk (ai quali vanno aggiunti gli ultimi blitz). Il titolare del Cremlino ha aggiunto che la difesa aerea russa distrugge il 95 per cento dei missili ucraini. Il presidente ha poi chiesto al ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, di presentare un rapporto sugli attacchi contro le regioni russe.