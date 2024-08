Chi era David Moshe Ben Shitrit, il marinaio israeliano morto nell'attacco contro Hezbollah

Ascolta ora 00:00 00:00

David Moshe Ben Shitrit è il nome del soldato 21enne della Marina israeliana, rimasto ucciso questa mattina mentre le forze di Tel Aviv procedevano con un attacco preventivo contro Hezbollah. Secondo una prima ricostruzione delle Idf, il giovane e altri due marinai si trovavano su una motovedetta al largo della costa del nord di Israele, quando sono stati colpiti dalle schegge di un missile lanciato dal sistema Iron Dome.

Il sottufficiale di prima classe, originario di Geva Binyamin, era imbarcato sulla nave da pattugliamento veloce di classe Dvora della Marina israeliana, al largo della costa di Nahariya. Il giovane soldato, che lascia i genitori e tre sorelle, è stata la seconda vittima della sua comunità, dopo Mordechai Ben Shoham, a cadere in combattimento nell'ultima settimana. David amava il suo Paese ed era determinato a servire il popolo di Israele e a combattere per esso.

Il presidente del Consiglio regionale di Binyamin, Israel Ganz, ha dichiarato: "Con grande dolore, questa mattina abbiamo appreso che David, figlio di Shimon e Iris, dipendente del consiglio e fratello di Tamar, Shir e Hodiya, è caduto mentre prestava servizio in marina durante i combattimenti nel nord". A circa tre o quattro chilometri dalla costa, vicino al confine tra Israele e Libano, la sua nave proteggeva la costa dalle invasioni fisiche, aiutando a identificare le minacce di Hezbollah e a respingerne altre.

Non è, tuttavia, ancora chiara la dinamica dell'incidente: le Idf stanno indagando sulla possibilità che il missile intercettore stesse tracciando uno dei droni di Hezbollah e poi, per circostanze sconosciute, abbia cambiato direzione per colpire la nave ed è esploso direttamente sopra di essa. Un'altra possibilità, sebbene considerata meno probabile, è che il missile sia riuscito a intercettare uno dei droni appena sopra la nave, ma abbia anche ferito i marinai. Le riprese dell'incidente mostrano un missile intercettore Iron Dome che esplode adiacente alla nave. Parti del missile sono poi state trovate all'interno della nave dopo l'incidente.

In seguito alla fatalità, Ben Shitrit è stato evacuato su una barca veloce più piccola che lo ha portato sulla costa, dove è stato messo su un'ambulanza e trasportato al Nahariya Medical Center. È stato dichiarato deceduto dopo il fallimento dei tentativi di rianimarlo.

Ben Shitrit è il 701° soldato caduto dall'inizio dell'operazione "Iron Swords".

Questa mattina, le Idf hanno anche annunciato che il sergente, 20 anni di Beit Dagan, combattente del 202° battaglione della Brigata Paracadutisti, è stato ucciso in battaglia nel sud di Gaza.