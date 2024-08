Cisgiordania, i coloni assaltano un villaggio palestinese: un morto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un attacco nel cuore della notte, bilancio di un morto e diversi feriti. Decine di coloni israeliani hanno lanciato l’assalto nel villaggio palestinese di Jit, in Cisgiordania, con bombe molotov, dando fuoco a case e auto parcheggiate. La vittima è un ragazzo di vent'anni, ma secondo il ministero della Salute palestinese ci sono altri feriti, di cui uno in condizioni gravi. Colonne di fumo e persone in fuga: questo lo scenario mostrato dai numerosi video comparsi in rete nel corso delle ultime ore, un attacco condannato confermato anche dal presidente israeliano Isaac Herzog, che ha parlato di “un progrom” condotto da "una minoranza estremista” non rappresentativa della "comunità dei coloni che segue la legge” .

“Quando sono uscito per vedere cosa stesse succedendo, mi hanno attaccato con il gas lacrimogeno” , è la testimonianza di un residente nel villaggio di Jit: “Hanno incendiato la mia auto e ne hanno distrutta un’altra, poi hanno proseguito verso la città”. L’esercito israeliano ha reso noto di essere intervenuto nel giro di pochi minuti e di aver sparato dei colpi in aria per disperdere i coloni autori dell’attacco. Secondo quanto reso noto, un uomo sarebbe stato arrestato.

La Cisgiordania ospita 2,7 milioni di palestinesi e circa 500mila coloni israeliani e la situazione è diventata esplosiva dopo i fatti del 7 ottobre: gli scontri e le violenze sono aumentate esponenzialmente. Jit è un villaggio di appena 2.500 abitanti, situato sulle colline rocciose. Secondo il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Bn-Gvir, vicino ai coloni, l’attacco sarebbe avvenuto perché l’esercito avrebbe le mani legate nell’eliminare “i terroristi” .

La reazione di Hamas non si è fatta attendere. In una dichiarazione rilanciata dalla tv satellitare al-Jazeera, il gruppo terroristico palestinese ha chiesto alla sua gente in tutti i governatorati della Cisgiordania “di reagire con rabbia per scoraggiare i coloni e respingere i loro attacchi terroristici” . Per Hamas, inoltre, l’assalto rientrerebbe nei "piani di sterminio fascisti" dello Stato ebraico: "La politica di incursioni, omicidi e di scatenare le bande di coloni rafforzerà solo l'attaccamento del nostro popolo alla sua terra e ai suoi luoghi sacri".

Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, ha annunciato che proporrà sanzioni contro i "promotori" della violenza dei coloni da parte del governo israeliano.

“Presenterò una proposta di sanzioni dell'UE contro i violenti sostenitori dei coloni, compresi alcuni membri del governo israeliano”

Il governo israeliano ha l’obbligo di fermare queste azioni inaccettabili, la denuncia in una nota diramata su X:. Ricordiamo che tali sanzioni richiederebbero il via libera dei 27 Stati membri, tra loro molto divisi sulla crisi in Medio Oriente.