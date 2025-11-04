Coloni israeliani assaltano la moschea Al-Aqsa: cosa succede a Gerusalemme

Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per una durata di almeno due anni. Lo riporta Axios, sulla base di una bozza del documento che ha ottenuto. La bozza di risoluzione, definita "Sensibile, ma non classificata", darebbe agli Stati Uniti e agli altri paesi partecipanti un ampio mandato per governare Gaza e garantire la sicurezza fino alla fine del 2027, con possibilità di proroghe successive.La bozza di risoluzione costituirà la base per i negoziati dei prossimi giorni tra i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di votare per la sua istituzione nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe a Gaza entro gennaio, ha dichiarato un funzionario statunitense ad Axios.