"Colpite infrastrutture del terrore iraniano". Maxi operazione delle Idf in Cisgiordania

Oltre a Gaza e al fronte settentrionale contro gli Hezbolla, le Idf sono anche impegnate in Cisgiordania, il territorio governato dall’Anp di Abu Mazen. I media locali e dello Stato ebraico anno riferito di un’operazione “ antiterrorismo su vasta scala ” delle forze di Tel Aviv concentrata nelle zone di Tulkarem, Jenin e Al-Far'a.

Secondo quanto riferito dal Times of Israel, molti palestinesi sarebbero finiti in manette e una decina sarebbero rimasti uccisi in scontri e raid di droni. “ Le Idf stanno lavorando intensamente da stasera nei campi profughi di Jenin e Tulkarem per contrastare le infrastrutture terroristiche islamico-iraniane che vi sono state installate ", ha dichiarato su X il ministro degli Esteri israeliano Katz. “ L’Iran sta lavorando per creare un fronte terroristico orientale contro Israele in Cisgiordania, secondo il modello di Gaza e del Libano, finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi avanzate dalla Giordania ”.

Il capo della diplomazia di Tel Aviv ha sottolineato l’importanza di “ affrontare la minaccia ” proveniente dalla Cisgiordania nello stesso modo in cui “ affrontiamo l’infrastruttura del terrorismo a Gaza. Questa è una guerra in tutti i sensi e dobbiamo vincerla ”. Il capo della diplomazia ebraica ha esortato a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della nazione, tra cui anche “ l’evacuazione temporanea dei residenti palestinesi ”.

Queste parole sono destinate inevitabilmente a scatenare una nuova polemica internazionale. Dal 7 ottobre, infatti, anche la Cisgiordania è finita sotto i riflettori per i numerosi episodi di violenza con protagonisti i coloni israeliani, sostenuti e incitati dalla destra estrema religiosa e diventati bersagli anche delle sanzioni degli Stati Uniti.

Operazioni di evacuazione dei residenti locali potrebbero essere viste dai detrattori di Tel Aviv come un tentativo di ridurre ulteriormente il territorio dei palestinesi. È comprovato, però, che tra i vicoli delle città amministrate dall’Anp vi siano numerosegalvanizzate dalle azioni del cosiddetto “ asse della resistenza ” e pronte a colpire Israele al cuore.