Mosca: "Abbattutti 6 droni ucraini". Medvedev: "No fly-zone su Kiev significherebbe guerra tra Nato e Russia" | Diretta

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo."Nella notte scorsa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto sei velivoli senza pilota ucraini che sorvolavano il territorio della regione di Belgorod", ha affermato come riferito dall'agenzia Tass.
Medvedev: "No-fly zone su Kiev significherebbe guerra con Mosca"
"L’attuazione dell’idea provocatoria di Kiev e di altri idioti di creare una 'no-fly zonè sull’Ucrainà e la possibilità per i paesi della Nato di abbattere i nostri droni significherebbe solo una cosa: la guerra della Nato con la Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev su Telegram, citato da Ria Novosti.
Ambasciata russa a Bucarest: "intrusione drone è provocazione Kiev
L'ambasciatore russo a Bucarest Oleg Lipayev, convocato dal ministero degli Esteri di Bucarest dopo la segnalazione che un drone avrebbe violato lo spazio aereo della Romania, ha definito la protesta come inverosimile e infondata “a causa della mancanza di una conferma oggettiva della nazionalità del velivolo". Lo ha riferito l'ambasciata russa in un comunicato, citato da Ria Novosti. Lipayev, si legge, ha sottolineato che "tutti i fatti indicano una provocazione deliberata" da parte di Kiev, che, "temendo un imminente collasso militare e la responsabilità per i crimini che sta commettendo contro il popolo russo e quello ucraino, sta disperatamente cercando con ogni mezzo di coinvolgere altri stati europei in una pericolosa avventura militare" contro la Russia.
Trump, "Incontro Putin-Zelensky? Probabilmente dovrò coinvincerli"
"Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro": lo ha detto Donald Trump ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.
Zelensky, incendi a raffinerie sanzioni più efficaci
"Oggi desidero ringraziare in modo particolare tutti i nostri combattenti che stanno infliggendo perdite davvero significative alla Russia. Perdite al fronte. Perdite lungo il confine. Perdite sul territorio russo grazie ai nostri attacchi a lungo raggio. Le sanzioni più efficaci, quelle che agiscono più rapidamente, sono gli incendi alle raffinerie di petrolio della Russia, ai suoi terminal e ai suoi depositi. Limitare significativamente l'industria petrolifera russa significa limitare significativamente la guerra". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.