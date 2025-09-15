Mosca: "Abbattutti 6 droni ucraini". Medvedev: "No fly-zone su Kiev significherebbe guerra tra Nato e Russia" | Diretta

L'ambasciatore russo a Bucarest Oleg Lipayev, convocato dal ministero degli Esteri di Bucarest dopo la segnalazione che un drone avrebbe violato lo spazio aereo della Romania, ha definito la protesta come inverosimile e infondata “a causa della mancanza di una conferma oggettiva della nazionalità del velivolo". Lo ha riferito l'ambasciata russa in un comunicato, citato da Ria Novosti. Lipayev, si legge, ha sottolineato che "tutti i fatti indicano una provocazione deliberata" da parte di Kiev, che, "temendo un imminente collasso militare e la responsabilità per i crimini che sta commettendo contro il popolo russo e quello ucraino, sta disperatamente cercando con ogni mezzo di coinvolgere altri stati europei in una pericolosa avventura militare" contro la Russia.