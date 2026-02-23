Caso Epstein, manette all'ex ambasciatore britannico a Washington

Grosso guaio a Londra. L'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Tra le menti del partito laburista inglese ai tempi di Tony Blair, l'anno scorso Mandelson era stato rimosso dall'incarico di ambasciatore proprio per i suoi legami con Epstein. Nelle ultime ore la società di consulenza Global Counsel, co-fondata dall'ex ambasciatore, ha dichiarato bancarotta.

Travolto dallo scandalo alcune settimane fa Mandelson aveva annunciato le dimissioni dalla Camera dei Lord.

Di cosa è accusato Mandelson

Secondo gli inquirenti quando era ministro del governo guidato da Gordon Brown, alla fine degli anni Duemila, Mandelson girato ad Epstein alcune informazioni top secret su quanto avveniva al numero 10 di Downing Street. Nel 2010 gli anticipò addirittura il piano europeo da 500 miliardi di euro per il salvataggio della Grecia e dell’Eurozona. Non sono emersi sino ad ora scandali sessuali legati a Mandelson, ma solo un pagamento del finanziere, a suo favore, di 75 mila dollari.

Ripercussioni su Starmer?

L'arresto di Mandelson potrebbe creare un

terremoto a Downing Street, visto che a volerlo come ambasciatore a Washington era stato proprio il primo ministro Starmer, preferendo lui ad altri diplomatici di rango. Staremo vedere, ora, cosa accadrà in seno al Labour.