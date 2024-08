La nave affondata e i raid contro il carburante russo: la nuova strategia di Kiev

Ascolta ora 00:00 00:00

La linea dei rifornimenti di carburante destinati alle truppe russe in Crimea ha subito un duro colpo per mano ucraina. I ripetuti attacchi alle tre navi da trasporto che facevano la spola nello stretto di Kerch potrebbero ostacolare gravemente le capacità della Russia di rifornire carburante e lubrificanti essenziali per truppe dislocate nella penisola della Crimea.

Dopo l'ultimo attacco che ha messo nel mirino la Conro Trader, nave Roll On Roll Off con un carico di 30 autocisterne, ridotta a una palla di fuoco affondata nel porto di Kavkaz, le fonti russe avevano "minimizzato" i danni, denunciando l'attacco terroristico da parte di Kiev ma assicurando allo stesso tempo che le forniture di carburante alla penisola, che "percorrono vie differenti" non erano a rischio.

L'attacco alla nave da trasporto russa è stato rivendicato venerdì dalla Marina militare ucraina che si suppone abbia impiegato un missile Neptune convertito. Si tratta di un missile da crociera antinave con una gittata di almeno 300 km, impiegato negli attacchi lanciati ai danni dell'incrociatore russo Moskva e la fregata Admiral Makarov.

Le navi mercantili colpite dagli ucraini sono state definite come una parte essenziale " delle catene logistiche militari più importanti della Russia per il rifornimento delle forze di occupazione, principalmente di carburante e lubrificanti, ma ovviamente trasportava anche armi. Pertanto, questo è un obiettivo legittimo. E, di conseguenza, ciò dovrebbe ridurre il potenziale delle capacità del nostro nemico in quei luoghi in cui sono attivamente impegnati nelle ostilità ”, riporta la Pravda ucraina che cita fonti della Marina di Kiev.

La Conro Trader era "l'ultima di tre navi che trasportavano carburante verso la penisola", osserva la piattaforma Crimean Wind, e la notizia del suo affondamento sta spingendo i residenti della Crimea a fare "scorte" di carburante in massa per il timore di rimanere immobilizzati fino a quando la linea di rifornimento non verrà ripristinata.

#Satellite imagery by @planet from August 23, available to Schemes (@cxemu), shows the destroyed ferry and several small vessels nearby that could also have been damaged by the strike on the #Kavkaz port in the Krasnodar Territory of the Russian Federation. pic.twitter.com/A9liA4MYe0 — Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 23, 2024

Una serie di attacchi per isolare la Crimea

Secondo quanto riportato le altre due navi adibite al trasporto di carburante erano l'Avangard, colpito e gravemente danneggiato da un accatto sferrato il 30 maggio, e lo Slavyanin, colpito e danneggiato da un attacco sferrato il 23 luglio. Entrambi i traghetti sono attualmente in riparazione ma non si sa quanto potranno tornare operativi. Mentre la Contro Trader è irrimediabilmente affondata.

In passato il carburante veniva consegnato alla Crimea attraverso la linea ferroviaria che passata sul ponte di Kerch per ferrovia, ma la linea è stata interrotta dal momento che la struttura è rimasta indebolita dopo l’esplosione sul ponte e il treno merci in fiamme sabotato da un commando ucraino nell'ottobre nel 2022.

Gli attacchi ucraini non si stanno concentrando solo sulle linee di rifornimento, ma puntano a colpire le infrastrutture energetiche russe come l'impianto petrolifero russo a Proletarsk, nell’oblast di Rostov, colpito da un drone. “ Presumibilmente, le forze armate ucraine stanno cercando di diffondere le fiamme ai serbatoi di cherosene, il che potrebbe aumentare significativamente l’area dell’incendio. Al momento l'incendio non ha raggiunto i serbatoi di kerosene. Non ci sono informazioni ufficiali sull’accaduto ”, riportano le fonti di The War Zone.

Una nuova strategia

Questa sequenza di attacchi, se coordinati con l'offensiva sferrata a Kursk, sembrano suggerire un'operazione più ampia per guadagnare non solo terreno vero e proprio ma anche una posizione strategica nei confronti di Mosca, cambiando "tattica" rispetto alla fallita offensiva nella scorsa estate che doveva condurre all’obiettivo strategico di “forzare” il corridoio di Crimea.

Abbandonata la " guerra di manovra ", o Bewegungskrieg, le truppe di Kiev sembrano aver tentato una Blitzkrieg, o guerra lampo a Kursk - dove l'Ucraina sta impegnando alcune delle sue migliori truppe e dei suoi migliori equipaggiamenti - mentre tagliano i rifornimenti alla Crimea come preludio di una nuova operazione, o segnale in vista di quelli che potrebbero essere degli auspicabiliin autunno.