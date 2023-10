"Crimine brutale". Bombe russe sui civili a Kupiansk: 49 morti

Ennesima strage di civili in Ucraina, dove missili russi hanno colpito un negozio di alimentari e un bar nel villaggio di Groza, vicino a Kupiansk. Il bilancio delle vittime è ancora incerto, ma secondo il governatore regionale di Kharkiv Oleg Sinegubov sarebbero almeno 51 i morti, tra cui una bambina di sei anni. I feriti sarebbero sette, tra cui una minorenne, tutti in gravi condizioni e trasportati d'urgenza in ospedale.

“ I soccorritori continuano a lavorare senza sosta sul posto. Allo stesso tempo, i medici stanno fornendo l'assistenza necessaria alle vittime ”, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione locale. L’attacco è avvenuto attorno alle 13:15, in un momento in cui pare che entrambi gli edifici fossero molto affollati per una veglia funebre dedicata ad un abitante del luogo. Secondo il ministro degli Interni ucraino Igor Klimenko, " vi erano 60 persone sul territorio " colpito da quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un missile Iskander

At least 49 dead in a Russian attack on crowded grocery store in the village in Kharkiv region, among them children. pic.twitter.com/5mscBT3opl — Bring Kids Back UA (@bkb_ua) October 5, 2023

Durissima la reazione del presidente Volodymyr Zelensky, che il 3 ottobre ha visitato le truppe al fronte proprio nel settore di Kupiansk e che, al momento, si trova a Grenada per la riunione del consiglio europeo. “ Un crimine russo chiaramente brutale: un attacco missilistico contro un normale negozio di alimentari, un attacco terroristico completamente deliberato ”, ha scritto su Telegram il leader di Kiev, facendo le sue condoglianze a tutti coloro che hanno perso un proprio caro nell’attacco. “ Il terrore russo deve essere fermato, chiunque aiuti la Russia a eludere le sanzioni è un criminale. Chiunque sostenga ancora la Russia sta sostenendo il male” , ha aggiunto Zelensky. “ La Russia ha bisogno di questo e di altri attacchi terroristici simili per una sola cosa: rendere la sua aggressione genocida la nuova normalità per il mondo intero ”. Il presidente ucraino ha anche ricordato le trattative in corso con i leader europei per il rafforzamento della difesa aerea ucraina e delle forze armate “ per proteggere il nostro Paese dal terrore ”. “ Risponderemo ai terroristi. Giustamente. E con forza ”, ha concluso Zelensky.

Strage a Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Un attacco missilistico russo ha colpito un bar e un negozio uccidendo almeno 49 persone. Possiamo davvero voltarci dall’altra parte? #Ukraine pic.twitter.com/8ekMafs9r6 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 5, 2023

La regione dove è avvenuto l'attacco è una delle più calde del fronte. Tra Kupiansk e Lyman, i russi hanno ammassato 110mila uomini, più di mille carri armati, 2mila mezzi corazzati, 700 unità di sistemi d'artiglieria e mezzo migliaio di cannoni semoventi. I villaggi più vicini al fronte sono già stati evacuati. Tra questi l'ultimo è stato Synkivka, i cui cinque residenti rimasti sono stati trasportati al sicuro dalle forze armate ucraine nella notte tra il 29 e il 30 settembre. Complessivamente, dalla regione di Kupiansk sono state allontanate circa 3mila persone provenienti da una sessantina di insediamenti sottoposti continuamente ai bombardamenti delle forze del Cremlino.