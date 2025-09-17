Mine, lanciarazzi e imboscate: i 2000 uomini di Hamas preparano la risposta a Israele

Sono ore cruciali per il futuro della Striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane (Idf) sono entrate a Gaza City con l'obiettivo dichiarato di neutralizzare il "il covo di Hamas" nella città più grande e popolosa della Striscia. Pare che i militari di Tel Aviv ne controllino almeno il 40%. " Se Hamas non rilascia gli ostaggi la Striscia sarà distrutta ", ha avvertito il ministro della difesa israeliano, Israel Katz. Il piano - ha aggiunto - è quello di prendere Gaza City in quanto " principale simbolo di governo di Hamas " e se la città dovesse cadere " cadranno anche loro ". In un simile contesto l'organizzazione filo palestinese è pronta a combattere fino all'ultimo uomo mettendo in atto una nuova strategia.

La strategia di Hamas

Come fa notare Il Corriere della Sera, Hamas è in attesa che termini il primo assalto israeliano per poi rispondere a suon di imboscate. L'appello sarebbe arrivato dai vertici dell'organizzazione, adesso guidata da quattro dirigenti: il numero uno Ezzedine al Haddad; Raed Saad, responsabile degli armamenti e dell'area operativa; Mohammed Odeh, intelligence; Mohand Rajab, comandante dei reparti a Gaza City. Sotto di loro ci sarebbero numerose unità autonome, cellule incaricate di attendere il nemico per poi colpirlo.

Le imboscate sono organizzate utilizzando mine, granate magnetiche, ma anche lanciarazzi a doppia carica prodotti localmente, ordigni rudimentali e sfruttando la ragnatela dei tunnel sotterranei. Le Idf faranno di tutto per evitare di restare immobili. Quando, infatti, i militari israeliani si fermano a presidiare postazioni fisse hanno sempre dovuto fare i conti con le cellule rivali. Che spuntano dal nulla, colpiscono e molto spesso riescono pure a infliggere ingenti danni. Le autorità di Tel Aviv ritengono che le Brigate Ezzedine al Qassam abbiano perso la maggior parte dei battaglioni e che tutto, o quasi, ruoti attorno a nuclei ridotti.

L'avanzata delle Idf

L'esercito israeliano valuta che per portare a buon esito l'operazione serviranno " diversi mesi ", ma " non ci sono limiti di tempo ". Il portavoce delle Idf, Effie Defrin, ha dichiarato che le forze armate faranno " del loro meglio " per proteggere gli ostaggi ma Hamas " sfrutta la popolazione civile come scudo umano ". Pesanti bombardamenti hanno colpito Gaza City e le truppe hanno iniziato ad avanzare dalla periferia dopo settimane di attacchi aerei e di preparazione al nuovo assalto.

Un funzionario militare israeliano, intercettato dall'Associated Press, ha affermato che la " fase principale " dell'operazione nella città di Gaza è iniziata e che le truppe hanno iniziato a muoversi. La fonte ha quindi spiegato che l'esercito israeliano ritiene che a Gaza City siano rimasti dai 2.000 ai 3.000 militanti di Hamas, oltre ai tunnel utilizzati dal gruppo.

Le capacità militari dell'organizzazione filo palestinese sono state notevolmente ridotte.

Ora – è la conferma del funzionario dell'Idf - condurebbe principalmente attacchi di guerriglia, con piccoli gruppi di combattenti che piazzano esplosivi o attaccano avamposti militari prima di disperdersi. Una minaccia che Israele intende comunque spazzare via.