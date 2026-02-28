“Deponete le armi o affronterete una morte certa”. L’ultimatum di Trump all’Iran

Le parole di Donald Trump, segnano un nuovo e drammatico capitolo nelle tensioni tra Washington e Teheran. In un videomessaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio della vasta operazione militare contro l’Iran, con l’obiettivo dichiarato di “difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”.

Il presidente ha rivolto un appello diretto ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia iraniana: “Deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa”. Un messaggio accompagnato da un avvertimento alla popolazione civile: “State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque”.

"Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano", ha dichiarato Donald Trump in una breve intervista telefonica col Washington Post. "Voglio una nazione sicura, ed è ciò che avremo", ha detto il presidente.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

“Operation Epic Fury”: la strategia americana contro Teheran

Il Dipartimento della Difesa ha battezzato l’offensiva “Operation Epic Fury” – “Furia Epica”. L’obiettivo, ha spiegato Trump, è distruggere i sistemi missilistici iraniani e impedire definitivamente a Teheran di dotarsi dell’arma nucleare. “Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”, ha dichiarato il presidente.

Trump ha inoltre ammesso la possibilità di perdite tra le truppe statunitensi: “Potremmo perdere le vite di coraggiosi eroi americani e potrebbero esserci delle vittime, accade spesso in guerra”. Pur definendo l’intervento una “nobile missione”, il presidente ha riconosciuto la gravità del momento e i rischi connessi a un’operazione di tale portata.

L’appello diretto al popolo iraniano: “L’ora delle libertà è vicina”

Nel suo discorso, Trump ha scelto di rivolgersi anche ai cittadini iraniani, definendoli “un grande e orgoglioso popolo”. Ha esortato la popolazione a non uscire di casa per motivi di sicurezza, ma allo stesso tempo ha lanciato un messaggio politico dirompente: “È giunto il momento di prendere il controllo del vostro destino”.

“Per molti anni avete chiesto l’aiuto dell’America, ma non l’avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare oggi”, ha affermato. L’invito è esplicito: “Questo è il momento di agire. Non lasciatevelo sfuggire”. Una dichiarazione che potrebbe avere forti ripercussioni interne in Iran, alimentando tensioni politiche e sociali già latenti.

La risposta regionale e il rischio escalation

Trump ha poi ribadito: "Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone terribili – spiega nel video – Le attività del regime mettono in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all'estero e i nostri alleati in tutto il mondo".

E aggiunge: "Per 47 anni, il regime

iraniano ha gridato ‘Morte all'America' ​​e ha condotto una campagna senza fine di spargimenti di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e le persone innocenti in moltissimi paesi".