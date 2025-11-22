Diretta | Kiev apre a colloqui con gli Usa in Svizzera. Meloni vede i Volenterosi in un vertice Ue

"In questi giorni in Svizzera iniziano le consultazioni tra alti funzionari dell'Ucraina e degli Stati Uniti riguardo ai possibili parametri di un futuro accordo di pace". Lo ha annunciato sui social il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov. "L'Ucraina si avvicina a questo processo con una chiara comprensione dei propri interessi. Si tratta di una nuova fase del dialogo che dura ormai da alcuni giorni e che ha come obiettivo principale quello di concordare la visione dei passi successivi", ha spiegato. "Apprezziamo la partecipazione della parte americana e la disponibilità a una discussione concreta. L'Ucraina continuerà ad agire in modo responsabile, professionale e coerente, come richiede la nostra sicurezza nazionale", ha aggiunto.