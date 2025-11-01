Kiev lancia la controffensiva per liberare Pokrovsk. Mosca nega: "I soldati ucraini si stanno arrendendo"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le truppe ucraine non sono affatto circondate a Pokrovsk, nel Donetsk, Donbass. "I nostri combattenti non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo", ha sottolineato Zelensky, in un briefing con i giornalisti, smentendo le affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che ha detto che i soldati ucraini nella cittadina del Donetsk sono circondati. "La situazione a Pokrovsk - ha spiegato il leader ucraino - è complicata. Tutte le loro forze sono lì (...) Sapete che 170.000 nemici sono concentrati in questa direzione. Sono tanti. E stamattina ho parlato con il comandante in capo, non ci sono cambiamenti a Pokrovsk. Ci sono russi a Pokrovsk, i nostri li stanno distruggendo a poco a poco (...) Certo, la situazione è tesa, con nemici da tutte le parti. Ricordate la situazione durante l'operazione Kursk? Ricordate le informazioni su come andarono le cose? Ci sono molte cose diverse. Dicevano che avevamo 5.000 o 8.000 persone circondate. Il che era una bugia". Secondo Zelensky, le forze armate dell'Ucraina continuano a distruggere il nemico in questa direzione, allo stesso tempo, è in corso una "seria battaglia" per Pokrovsk e la leadership russa si è posta l'obiettivo di "prendere la città"