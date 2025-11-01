Kiev lancia la controffensiva per liberare Pokrovsk. Mosca nega: "I soldati ucraini si stanno arrendendo"

Assalto finale dell'esercito russo per la conquista della roccaforte del Donetsk: "Uccisi 11 militari ucraini". Zelesky: "I nostri uomini non sono circondati"
Mosca, i soldati ucraini a Pokrovsk iniziano ad arrendersi
I soldati ucraini a Pokrovsk hanno iniziato ad arrendersi. Lo sostiene il ministero della Difesa russo pubblicando quelle che presenta come "testimonianze dei prigionieri di guerra". Secondo quanto riportato dall'agenzia statale Tass, Vyacheslav Krevenko, un militare ucraino catturato vicino a Pokrovsk, avrebbe raccontato che le forze ucraine stavano tentando di stabilire una posizione difensiva nella zona. "Mi sono reso conto che il nostro comandante ci aveva abbandonato molto tempo fa", avrebbe dichiarato Krevenko, citato dalla Tass. "Io e il mio compagno abbiamo cercato di organizzare una difesa in una casa privata, ma alla fine abbiamo deciso che era meglio arrendersi. Non aveva senso resistere: il nostro comandante ci aveva tradito. Era inutile", avrebbe poi aggiunto
Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'esercito ucraino, circondato a Pokrovsk, ha iniziato ad arrendersi e ha fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri. Ne ha dato notizia la Tass. Russia e Ucraina hanno fornito versioni contrastanti su ciò che sta accadendo nella roccaforte del Donetsk, chiave per Kiev. Il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato la scorsa settimana che le forze russe avevano circondato gli ucraini. Ma il portavoce delle forze ucraine orientali, Hryhorii Shapoval, ha detto poi all'Associated Press che la situazione a Pokrovsk era "difficile ma sotto controllo". Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che alcune unità russe si erano infiltrate nella città, ma ha insistito sul fatto che l'Ucraina le sta eliminando.
Mosca: "Sventata controffensiva a Pokrovsk. Ma Kiev nega
Le forze russe hanno sconfitto una squadra di forze speciali ucraine inviata nella città orientale di Pokrovsk, nel tentativo di impedire alle forze russe di avanzare ulteriormente nella città. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, secondo cui le truppe di Mosca "hanno sventato sette attacchi nemici nelle direzioni nord e nord-ovest intrapresi per sfuggire all'accerchiamento" degli ucraini. "Un'operazione per schierare un gruppo per operazioni speciali del Gur (l'intelligence militare ucraina, ndr) con un elicottero a 1 km a nord-ovest di Krasnoarmeysk è stata sventata. Tutti gli 11 militari sbarcati dall'elicottero sono stati neutralizzati". In risposta alle affermazioni russe, una fonte ucraina ha dichiarato a Rbc che "le informazioni propagandistiche russe sulla distruzione della forza di sbarco dei servizi militari e sull'accerchiamento della città sono un'altra menzogna degli occupanti russi".
Kiev: "Lanciata controffensiva per rompere assedio di Pokrovsk"
Forze speciali ucraine con la direzione centrale d'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev (Gur) hanno avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per compiere un contrattacco e tentare di rompere la morsa dell'assedio russo alla città del Donetsk, in Donbass. Lo riporta l'emittente pubblica Suspilne. Squadre d'assalto dell'intelligence militare sono entrate in aree della città considerate sotto controllo dal comando russo. Si sottolinea che queste aree sono considerate di importanza strategica per la logistica ucraina. Il direttore dell'intelligence ucraina Budanov è sul posto e sta dirigendo personalmente l'operazione. Ieri, durante un briefing, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito che le truppe russe avevano concentrato circa 170.000 soldati nei pressi di Pokrovsk e, pur negando la presa della città da parte di russi, ha ammesso che la situazione rimane "difficile"
Il ministero della Difesa russo ha affermato che i militari di mosca hanno impedito lo sbarco da un elicottero delle forze speciali del GUR ucraino nella zona di Pokrovsk (Krasnoarmeysk), uccidendo 11 persone. Ne dà notizia Interfax. "È stato impedito lo sbarco da un elicottero di un gruppo delle forze speciali del GUR nella zona a circa 1 km a nord-ovest della periferia della città di Krasnoarmeysk, nella Repubblica Popolare di Donetsk", si legge nel comunicato della Difesa, "tutte le 11 persone sbarcate dall'elicottero sono state uccise".
Zelensky: "A Pokrovsk soldati ucrani non sono circondati"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le truppe ucraine non sono affatto circondate a Pokrovsk, nel Donetsk, Donbass. "I nostri combattenti non sono circondati a Pokrovsk; la situazione è difficile, ma sotto controllo", ha sottolineato Zelensky, in un briefing con i giornalisti, smentendo le affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che ha detto che i soldati ucraini nella cittadina del Donetsk sono circondati. "La situazione a Pokrovsk - ha spiegato il leader ucraino - è complicata. Tutte le loro forze sono lì (...) Sapete che 170.000 nemici sono concentrati in questa direzione. Sono tanti. E stamattina ho parlato con il comandante in capo, non ci sono cambiamenti a Pokrovsk. Ci sono russi a Pokrovsk, i nostri li stanno distruggendo a poco a poco (...) Certo, la situazione è tesa, con nemici da tutte le parti. Ricordate la situazione durante l'operazione Kursk? Ricordate le informazioni su come andarono le cose? Ci sono molte cose diverse. Dicevano che avevamo 5.000 o 8.000 persone circondate. Il che era una bugia". Secondo Zelensky, le forze armate dell'Ucraina continuano a distruggere il nemico in questa direzione, allo stesso tempo, è in corso una "seria battaglia" per Pokrovsk e la leadership russa si è posta l'obiettivo di "prendere la città"