Diretta | Missili di Kiev su Belgorod: tre morti. Mosca risponde con raid sugli impianti energetici

Tre persone sono morte in un attacco misslistico delle forze ucraine nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. "Il villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekinsky, è stato colpito da un lancio di missili", ha spiegato. "Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sono morte e una è rimasta ferita".Gladkov ha aggiunto che i servizi di emergenza stanno rimuovendo le macerie dal sito e che potrebbero esserci persone intrappolate.