Diretta | Missili di Kiev su Belgorod: tre morti. Mosca risponde con raid sugli impianti energetici

"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste" e "il compito della Russia rimane il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi", dice Putin.La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili Usa. Intercettati almeno 35 droni ucraini stanotte sulle regioni russe, dice Mosca
Von der Leyen: "Contro l'Ue una guerra ibrida"
"Questi incidenti sono calcolati per restare nell'ombra della negabilità. Non si tratta di molestie casuali. È una campagna coerente e in continua escalation per destabilizzare i nostri cittadini, mettere alla prova la nostra determinazione, dividere la nostra Unione e indebolire il nostro sostegno all'Ucraina. Ed è ora di chiamarla con il suo nome. Questa è guerra ibrida". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo.
Mosca, 3 morti in attacco missilistico Kiev a Belgorod
Tre persone sono morte in un attacco misslistico delle forze ucraine nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. "Il villaggio di Maslova Pristan, nel distretto di Shebekinsky, è stato colpito da un lancio di missili", ha spiegato. "Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sono morte e una è rimasta ferita".Gladkov ha aggiunto che i servizi di emergenza stanno rimuovendo le macerie dal sito e che potrebbero esserci persone intrappolate.
Von der Leyen: "L'Ue sta rispondendo unita a Mosca"
"La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità. Sono stati i piloti italiani della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Questa è solidarietà in azione". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. "Ma non dobbiamo solo reagire, dobbiamo dissuadere. Se esitiamo ad agire, la zona grigia non farà che espandersi. La missione dell'Ue è preservare la pace. E oggi, ciò significa avere la capacità di dissuadere aggressioni e provocazioni. Dobbiamo dotarci urgentemente di una capacità strategica di risposta".
Kiev, russi colpiscono impianto a Chernihiv, 4.500 senza elettricità
Le forze russe hanno nuovamente colpito un impianto energetico nel distretto di Nizhyn, nella regione di Chernihiv, interrompendo l'erogazione di energia elettrica a oltre 4.500 utenti. Lo riporta Ukrinform, citando la compagnia Chernihivoblenergo che ha assicurato di essere al lavoro per ripristinare la rete elettrica.
Mosca, abbattuti 53 droni di Kiev nella notte
I sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 53 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Nel dettaglio, 28 droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, 11 nella regione di Voronezh, 6 nella regione di Rostov, 2 droni ciascuno nelle regioni di Bryansk e Kursk e un drone ciascuno nelle regioni di Lipetsk, Tambov, Smolensk e Nižnij Novgorod.