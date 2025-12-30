Diretta | Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati"

"È passato quasi un giorno e la Russia non ha ancora fornito alcuna prova plausibile alle sue accuse di presunto 'attacco alla residenza di Putin' da parte dell'Ucraina. E non lo farà. Perché non ce n'è nessuna. Un attacco del genere non è mai avvenuto". Lo ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. "Siamo rimasti delusi e preoccupati nel vedere le dichiarazioni di Emirati Arabi Uniti, India e Pakistan esprimere le loro preoccupazioni riguardo all'attacco che non è mai avvenuto. È ancora più sorprendente se si considera che tutti e tre gli stati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale quando un vero missile russo ha colpito il vero palazzo del governo ucraino il 7 settembre 2025", ha scritto ancora Sybiha, sottolineando che "la Russia ha una lunga storia di false affermazioni: è la sua tattica distintiva. Ad esempio, ha affermato che non avrebbe attaccato l'Ucraina all'inizio del 2022. Spesso accusa anche altri di ciò che loro stessi intendono fare. Le loro parole non dovrebbero mai essere prese per oro colato". Secondo il ministro ucraino "tali reazioni alle infondate affermazioni manipolative della Russia non fanno che alimentare la propaganda russa e incoraggiano Mosca a commettere ulteriori atrocità e menzogne". "Invitiamo tutti gli Stati ad agire responsabilmente e ad astenersi dal rispondere ad affermazioni non verificate, poiché ciò compromette il costruttivo processo di pace che sta avanzando di recente", ha concluso Sybiha.