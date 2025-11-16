Netanyahu: "Mai uno Stato palestinese a ovest del Giordano"

"La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, è valida e non è cambiata di una virgola". Lo ha ribadito il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, in apertura della riunione di Governo. "Riguardo alla presunta 'non smilitarizzazione' della parte di Gaza che è nelle mani di Hamas, non ci sarà nulla del genere. Anche nel piano in 20 punti, e in tutto il resto, questo territorio sarà smilitarizzato e Hamas sarà disarmato. O accadrà nel modo più facile o nel modo più difficile. Questo è quello che ho detto, e questo è quello che ha detto anche il presidente Trump"