Diretta | "No" della Bce alle garanzie per il prestito da 140 miliardi a Kiev

L'autorità marittima turca riferisce che una petroliera che trasportava olio di girasole dalla Russia alla Georgia è stata attaccata nel Mar Nero. L'episodio giunge pochi giorni dopo he altre 2 petroliere della cosiddetta 'flotta ombrà usata dalla Russia per eludere le sanzioni che le sono stati imposte, Kairos e Virat, sono state attaccate da droni navali ucraini. La MIDVOLGA-2 è stata attaccata a 80 miglia al largo della costa turca. Secondo quanto rieferito dall'autorità marittima in un comunicato su X, era diretta verso il porto turco di Sinop. I 13 membri dell'equipaggio sono rimasti illesi e la nave non ha richiesto assistenza.

eri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l'attacco con droni dell'Ucraina contro le due navi russe Kairos e Virat, definendolo una "preoccupante escalation" del conflitto. "Non possiamo tollerare questi attacchi, che minacciano la sicurezza della navigazione, la vita e l'ambiente, soprattutto nella nostra zona esclusiva", aveva detto Erdogan in un discorso televisivo. "Stiamo emanando i necessari avvertimenti a tutte le parti in merito a tali situazioni", aveva aggiunto, sottolineando che si tratta di una minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente. Gli attacchi di venerdì contro la Kairos e la Virat sono avvenuti all'interno della zona economica esclusiva della Turchia. I membri dell'equipaggio a bordo di entrambe le navi sono stati dichiarati in sicurezza. Durante la guerra, l'Ucraina ha condotto con successo attacchi navali contro le navi russe, in particolare utilizzando droni marini carichi di esplosivi. Tuttavia le missioni ucraine erano state in precedenza limitate alle acque del Mar Nero settentrionale.