Diretta | Prosegue l'avanzata russa: presi cinque villaggi. Mosca: "Soldati di Kiev trincerati nei boschi"

La giornata in Ucraina si apre con un triplice fronte di crisi. Sul piano militare, le forze di Mosca annunciano l’avanzata nella regione di Kharkiv e la conquista di cinque villaggi.Sul fronte politico, Kiev sospende il ministro della Giustizia dopo un’inchiesta su Energoatom, nuovo caso di corruzione ai vertici dello Stato. Sul terreno della propaganda, l’intelligence russa accusa l’Ucraina di aver tentato di uccidere un alto prelato ortodosso.
Kiev, in 24 ore 217 scontri con Russia, più pesanti a Pokrovsk
Nelle ultime 24 ore si sono verificati 217 scontri tra le Forze di difesa ucraine e i militari russi, con i combattimenti più pesanti svoltisi nel settore di Pokrovsk. Lo ha riferito su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate ucraine , condividendo informazioni operative aggiornate alle 8:00 di oggi, secondo Ukrinform. I russi hanno lanciato un attacco missilistico e 44 attacchi aerei contro posizioni e insediamenti ucraini, ha spiegato lo stato maggiore, utilizzando un missile e sganciando 44 bombe guidate. Inoltre, le forze russe hanno condotto 4.080 attacchi, di cui 109 con sistemi di lancio multipli, e hanno schierato 3.965 droni kamikaze. Gli attacchi aerei russi hanno preso di mira le aree vicino a Lozova nella regione di Kharkiv, Malomykhailivka nella regione di Dnipropetrovsk e Zelenyi Hai nella regione di Zaporizhzhia. Dieci raid a Slobozhanshchyna e Kursk, 18 attacchi a Kupiansk.
Ukrenergo, Mosca continua ad attaccare infrastrutture energetiche 10
La Russia continua ad attaccare le infrastrutture energetiche ucraine. Lo rende noto Ukrenergo spiegando che a causa dei raid sono attualmente in vigore restrizioni al consumo nella maggior parte delle regioni di Paese. La società invita la popolazione a un consumo energetico "parsimonioso". "Sono in corso lavori di ripristino di emergenza ovunque la situazione di sicurezza lo consenta", conclude Ukrenergo.
Droni colpiscono il centro di Kharkiv, almeno un ferito
Una persona è rimasta ferita e uno stabilimento produttivo e alcune abitazioni private sono state danneggiate a seguito di un attacco russo con tre droni Shahed sul centro di Kharkiv in mattinata. Lo ha reso noto su telegram il sindaco della città Igor Terekhov spiegando che i soccorritori si trovano sul posto.
Kiev si ritira da cinque villaggi. Mosca: "Soldati ucraini trincerati nella foresta"
Le unità russe stanno avanzando nella parte occidentale di Kupyansk nella regione di Kharkiv. Lo ha dichiarato il comandante di un distaccamento d'assalto del 121° reggimento fucilieri motorizzati in un video diffuso dal ministero della Difesa russo. Lo riporta Interfax. Secondo l'ufficiale, le strade di Pervaya Zapadnaya, Zodchikh e Verbitskogo sono state sgombrate. "Stiamo infliggendo danni da incendio al nemico trincerato nella foresta alla periferia meridionale di Kupyansk e nell'area del parco forestale tra le vie Senkovskaya e Prioskolnaya", ha affermato.
Kiev sospende ministro Giustizia dopo inchiesta su corruzione
Il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko è stato sospeso dall'incarico in seguito all'inchiesta sulla corruzione presso Energoatom. "Questa mattina si è tenuta una riunione straordinaria del Governo. Abbiamo deciso di sospendere Herman Galushchenko dall'incarico di Ministro della Giustizia", ha annunciato la premier Yulia Svyridenko citata dai media di Kiev. Le funzioni di ministro saranno svolte dalla viceministra per l'integrazione europea Liudmyla Sugak. "Credo che la sospensione per la durata delle indagini sia uno scenario civile e corretto. Mi difenderò legalmente e dimostrerò la mia posizione", ha affermato Galushchenko.
007 Mosca, Kiev voleva uccidere il patriarca metropolita Tikhon
Kiev voleva uccidere il patriarca metropolita russo Tikhon. E' quanto afferma l'Fsb, il Servizio federale di sicurezza russo, spiegando di aver raccolto "prove" durante le perquisizioni e gli interrogatori condotti martedì a Mosca, nella regione di Pskov e in Crimea. Lo riporta Ria Novosti. Secondo l'intelligence russa l'assassinio era stato pianificato su richiesta dei servizi segreti ucraini.
Mosca, nella notte abbattuti 22 droni lanciati da Kiev
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, tra cui Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. Otto droni sono stati intercettati sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Stavropol, tre sulla regioni di Orel e Bryansk, due droni sulla regione di Tula, un droni sulla regione di Kaluga e un drone sulla regione di Mosca, si legge nella dichiarazione.