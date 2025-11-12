Diretta | Prosegue l'avanzata russa: presi cinque villaggi. Mosca: "Soldati di Kiev trincerati nei boschi"

Nelle ultime 24 ore si sono verificati 217 scontri tra le Forze di difesa ucraine e i militari russi, con i combattimenti più pesanti svoltisi nel settore di Pokrovsk. Lo ha riferito su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate ucraine , condividendo informazioni operative aggiornate alle 8:00 di oggi, secondo Ukrinform. I russi hanno lanciato un attacco missilistico e 44 attacchi aerei contro posizioni e insediamenti ucraini, ha spiegato lo stato maggiore, utilizzando un missile e sganciando 44 bombe guidate. Inoltre, le forze russe hanno condotto 4.080 attacchi, di cui 109 con sistemi di lancio multipli, e hanno schierato 3.965 droni kamikaze. Gli attacchi aerei russi hanno preso di mira le aree vicino a Lozova nella regione di Kharkiv, Malomykhailivka nella regione di Dnipropetrovsk e Zelenyi Hai nella regione di Zaporizhzhia. Dieci raid a Slobozhanshchyna e Kursk, 18 attacchi a Kupiansk.