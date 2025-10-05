Diretta | Riad russi contro l'Ucraina: bombe vicine a un treno con attivisti italiani. E la Polonia fa alzare i jet

L'ultimo pesante raid russo che ha colpito la parte occidentale dell'Ucraina ha sfiorato anche un convoglio sul quale sono a bordo 110 attivisti italiani di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, di ritorno da Kharkiv. Alla missione prendono parte 35 associazioni tra cui Azione Cattolica, Anci, MoVI, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della Carità, Progetto Sud. "Dopo circa tre ore da Kiev nell'area di Zythomir sono iniziati i bombardamenti", ha spiegato a LaPresse uno dei 3 portavoce del Mean Marco Bentivogli che si trova a bordo del convoglio. "Successivamente anche nell'area di Leopoli si vedevano esplosioni molto forti non lontane dal treno", ha aggiunto spiegando che ora il treno è diretto verso il confine con la Polonia.

"Per costruire la missione abbiamo realizzato decine di incontri online con la società civile ucraina per costruire progetti su quelle che sono le loro reali necessità di andare avanti nonostante la breve distanza dal confine 40 km, percorso coperto dai missili russi in 40 secondi”, ha raccontato Bentivogli. "A Kharkiv abbiamo incontrato i vertici dell’Università, che dallo scoppio della guerra è stata chiusa solo due settimane nonostante abbia subito 24 attacchi e in parte distrutta. Lavoratori e imprese del progetto 'Risetogheter', con imprese rase al suolo in cui gruppi di lavoratori stanno raccogliendo fondi per ricostruire e abbiamo proseguito la costruzione di gemellaggi tra sindaci italiani e ucraini", ha aggiunto. "Inoltre insieme al nunzio apostolico Visvaldas, il vescovo cattolico e greco cattolico e ortodossi ci siamo riuniti in preghiera al cimitero dei caduti per difendere Kharkiv e tutti i caduti delle guerre". "L’Ucraina - conclude Bentivogli - difende il mondo da 1319 giorni. Saremo al loro fianco fino a quando sarà necessario".