Diretta | Russia: "Arrestato l'attentatore del generale del Gru"

Dalla Russia all’Ucraina fino agli Stati Uniti, il conflitto continua a muoversi su più piani: militare, di intelligence e diplomatico.A Mosca l’Fsb annuncia l’arresto dell’uomo accusato di aver tentato di assassinare il numero due dell’intelligence militare russa, mentre prosegue la caccia ai mandanti. Sul terreno, l’offensiva russa colpisce ancora Kherson, con civili feriti. Intanto Washington sperimenta una diplomazia non convenzionale, coinvolgendo direttamente i vertici militari nei negoziati su Ucraina e Iran.
Il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere venerdì a Mosca il numero due del servizio segreto militare, Vladimir Alekseyev. Lo annuncia lo stesso Fsb citato dalla Tass. L'uomo, Korba Lyubomir nato nel 1960 in Russia, è stato fermato a Dubai ed estradato stamani dalle autorità emiratine. Due i complici secondo l'Fsb: Vasin Viktor, arrestato a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, fuggita in Ucraina. "Continua la caccia ai mandanti", precisa il servizio russo.
Kiev: attacco russo su Kherson, tre donne rimaste ferite
Un bombardamento russo, nel distretto di Korabelnyi a Kherson, nella tarda serata di ieri, ha provocato il ferimento di tre donne. L'Amministrazione militare regionale di Kherson lo ha dichiarato su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. "Verso le 23.10, i russi hanno bombardato il distretto di Korabelnyi di Kherson con sistemi di lancio multipli. A seguito dell'attacco, tre donne sono rimaste ferite", si legge nel comunicato. Due delle vittime, di 86 e 44 anni, sono state trasportate in ospedale in condizioni moderate. Sono state diagnosticate lesioni da esplosione, alla testa e all'orecchio. Un'altra residente di Kherson, di 76 anni, è stata assistita sul posto; la donna ha rifiutato il ricovero.
Media, Trump coinvolge i leader militari negli sforzi diplomatici su Iran e Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe compiuto un passo non convenzionale per la diplomazia americana coinvolgendo i comandanti militari nei colloqui sulla guerra tra Iran e Russia. Secondo Ukrinform, che cita ABC News, il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, il generale Brad Cooper, ha preso parte ai colloqui tra Stati Uniti e Iran, in Oman sul programma nucleare. Il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha partecipato ai colloqui sulla guerra in Ucraina e ha mantenuto i contatti con i funzionari ucraini tra un incontro e l'altro. Entrambi i percorsi diplomatici sono coordinati dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e dal genero di Trump, Jared Kushner. Secondo gli esperti, il coinvolgimento dei militari rompe con i tradizionali approcci diplomatici statunitensi e dimostra anche la disponibilità dell'amministrazione a considerare opzioni più dure. Il 4 e 5 febbraio si è svolto ad Abu Dhabi un secondo round di colloqui trilaterali che ha coinvolto delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia. A seguito dei colloqui, il capo della delegazione ucraina, il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov, ha dichiarato che nell'arco di due giorni le delegazioni hanno discusso in dettaglio questioni irrisolte, tra cui le modalità per l'attuazione del cessate il fuoco e il monitoraggio della cessazione delle ostilità.