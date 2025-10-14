La Russia colpisce un convoglio di aiuti Onu. Kiev: "Atto di terrorismo"

Dopo l'accordo per Gaza, i riflettori sono puntatisull'Ucraina. "Anche la guerra in Europa può essere fermata", dice Zelensky che venerdì incontrerà Trump alla Casa Bianca. Intanto un convoglio di aiuti Onu è stato colpito da missili russi. "Un atto di terrorismo", denuncia Kiev.
Russia colpisce convoglio aiuti Onu, Kiev: atto di terrorismo
Questa mattina le forze militari russe hanno attaccato quattro veicoli di una missione umanitaria dell'Onu nella comunità di Bilozerka, nella regione di Kherson, utilizzando droni e artiglieria. Lo ha riferito su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kherson, secondo Ukrinform. "La Russia ha mostrato ancora una volta il suo vero volto, disgustoso, attaccando una missione umanitaria nella regione di Kherson. Stamattina, nella comunità di Bilozerka, gli invasori hanno deliberatamente preso di mira i camion dell'Ocha (l'Ufficio per il coordinamento per gli Affari umanitari, ndr) delle Nazioni Unite con droni e artiglieria. Quattro veicoli bianchi con insegne: non si trattava di equipaggiamento militare, ma di camion che consegnavano aiuti ai civili", ha dichiarato Prokudin. Stando a quanto riferito, un camion è stato bruciato e un altro è rimasto gravemente danneggiato. Due veicoli sono riusciti a sfuggire all'attacco."È un miracolo che nessuno sia rimasto ferito", ha aggiunto."Oggi, il cosiddetto 'secondo esercito del mondò è riuscito a neutralizzare alcune tonnellate di aiuti umanitari. È un atto di terrorismo, non c'è altro da aggiungere", ha sottolineato Prokudin.
Zelensky, anche guerra in Europa può essere fermata, Usa fondamentali
"Ora che la guerra in Medio Oriente volge al termine, è importante non perdere lo slancio per promuovere la pace. Anche la guerra in Europa può essere fermata, e per questo la leadership degli Stati Uniti e degli altri partner è della massima importanza". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Oggi - aggiunge - ho trascorso quasi un'ora a discutere di tutto questo con il Presidente della Finlandia Alexander Stubb. Stiamo coordinando le nostre posizioni. È importante che il presidente Trump sia riuscito a mettere in atto le misure necessarie per garantire il rilascio degli ostaggi e fermare la guerra a Gaza. Indubbiamente, le azioni giuste degli Stati Uniti possono anche contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Abbiamo una visione coerente in tal senso". Zelensky fa sapere che "abbiamo anche discusso con Alex dei recenti attacchi russi al nostro settore energetico e della necessità di rafforzare la difesa aerea. Sono grato per la disponibilità ad aiutare. La Russia deve essere privata dei mezzi per continuare la sua guerra e il suo terrore, e questo può diventare il fondamento più affidabile per la pace nella nostra regione".
Ucraina: Trump, Erdogan può contribuire a soluzione conflitto
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe svolgere un ruolo nel porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo riporta l'agenzia Anadolu. "Erdogan può", ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One, in viaggio dall'Egitto alla Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se i leader, in particolare Erdogan, potessero contribuire alla guerra tra Russia e Ucraina."È rispettato dalla Russia. Non posso dirvi sull'Ucraina, ma è rispettato da Putin", ha aggiunto.
Ucraina: Trump conferma, venerdì riceverà Zelensky a Casa Bianca
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha confermato l'incontro mentre parlava con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre tornava dal Medioriente. Alla domanda se riceverà Zelensky venerdì, Trump ha risposto: "Penso di sì, sì".