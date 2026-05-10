Usa ancora in attesa di una risposta dall'Iran. Misterioso attacco a un mercantile in Qatar

I Paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran "incontreranno certamente difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano, secondo quanto riportato dai media locali e rilanciato da Anadolu. "Nessuno degli obiettivi del nemico è stato raggiunto" e l'equilibrio politico del sistema iraniano "non è stato sconvolto", ha affermato il generale di brigata Akrami Nia in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim.

"Se il nemico dovesse commettere errori di valutazione e attaccare nuovamente l'Iran, risponderemo immediatamente e qualsiasi conflitto si trasformerà in una guerra regionale", ha dichiarato in aggiunta Akrami Nia, citato dall'Irna. "Verranno colpiti dai territori occupati fino ai Paesi del Golfo che ospitano basi Usa. Abbiamo opzioni che sorprenderanno il nemico", ha anche detto. Nel frattempo, la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ha diffuso un avvertimento secondo cui "qualsiasi aggressione contro le petroliere e le navi mercantili iraniane porterà a un pesante attacco dell'Iran contro le basi statunitensi nella regione, così come contro le navi americane". La forza aerospaziale delle Guardie della Rivoluzione ha inoltre dichiarato: "I nostri missili e droni sono pronti a colpire il nemico e le basi USA nella regione. Siamo pronti a ricevere l'ordine di attacco".