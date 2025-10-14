Diretta | "Violazione degli accordi". Colpi di Hamas sul cessate il fuoco



Israele deve consentire l'immediata consegna di tende e roulotte nella Striscia di Gaza. A dirlo è Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato, poiché i palestinesi sfollati che tornano a Gaza non trovano altro che macerie. "È come un'altra Nakba", ha detto, riferendosi alla "catastrofe" (in arabo), cioè l'allontanamento dei residenti dalla Palestina avvenuta durante la creazione di Israele nel 1948. "Quello che è successo negli ultimi due anni sarà qualcosa di simile". "L'impatto psicologico e il trauma sono profondi", ha dichiarato ad Al Jazeera. Le Nazioni Unite stimano che il 92% di tutti gli edifici residenziali di Gaza sia stato danneggiato o distrutto, e che centinaia di migliaia di palestinesi sfollati siano stati costretti a vivere in tende o rifugi di fortuna. Rajagopal ha osservato che tende e roulotte avrebbero dovuto essere consegnate a Gaza durante un cessate il fuoco di inizio anno, ma che "quasi nessuna" di esse sia stata autorizzata a entrare a causa del rigido blocco imposto da Israele. "Anche i soccorsi e gli aiuti immediati alla popolazione di Gaza non sono possibili a meno che Israele non smetta di controllare tutti i punti di accesso", ha dichiarato. Rajagopal ha utilizzato il termine "domicidio" per descrivere la rovina in massa delle abitazioni nella Striscia. "La distruzione delle case, lo sgombero della popolazione dalla zona e la sua inabitabilità sono tra i principali modi in cui è stato commesso questo genocidio", ha affermato, aggiungendo che il processo di recupero richiederà generazioni.

