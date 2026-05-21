Zelensky: "Abbiamo colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti"

La Russia ha prodotto droni Shahed (ideati in Iran, acquistati dalla Russia poco dopo l'inizio della guerra, e poi prodotti anche in Russia) più veloci mentre l'Ucraina sta sviluppando missili intercettori low cost, e con un costo che si auspica di diminuire ulteriormente aumentando la quantità di unità sfornate, in grado di abbatterli. Tali sistemi sono già in fase di test, ha reso noto il ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, precisando che l'obiettivo di Kiev è quello di decuplicarne la produzione in modo da riempire i suoi arsenali per il prossimo autunno e inverno, quando la Russia riprenderà, questo è quello che si aspetta Kiev, la sua campagna contro le infrastrutture dell'energia. Tali missili costituiranno un altro strato della difesa multistrato messa a punto dall'Ucraina durante la guerra e che ora esporta all'estero, dai Paesi del Golfo o in Medio Oriente, al Caucaso e all'Europa. Le forze di Kiev, ha aggiunto il ministro, hanno raddoppiato la percentuale di Shahed abbattuti da droni intercettori negli ultimi quattro mesi, anche se Mosca ha aumentato il numero di droni che lancia ogni mese di circa il 35 per cento. Il problema di Kiev rimane tuttavia quello dei missili balistici che ancora bucano le sue difese.

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