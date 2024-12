Drone navale ucraino abbatte un elicottero russo: è la prima volta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un attacco che ha i connotati, se non della svolta, quanto meno di un primato: un'unità speciale del Gur del ministero della Difesa ucraino ha distrutto, per la prima volta, un elicottero russo Mi-8 in Crimea, con l'aiuto di un drone d'attacco marittimo Magura V5 dotato di armamento missilistico.

"Il 31 dicembre 2024, i soldati dell'unità speciale 'Gruppo 13' del Gur, per la prima volta nella storia, hanno colpito un bersaglio aereo utilizzando un drone d'attacco marino Magura V5 dotato di armamento missilistico", ha annunciato l'intelligence in un comunicato. L'elicottero russo è stato distrutto a seguito dell'uso dei missili R-73 "SeeDragon" durante un combattimento nel Mar Nero, vicino a Capo Tarjankut, nella Crimea occupata, sostiene l'intelligence ucraina. Un altro elicottero russo simile è stato colpito dal fuoco ed è riuscito a raggiungere il suo aeroporto di casa.

Il drone Magura ha aiutato l'Ucraina a respingere la flotta russa del Mar Nero colpendo decine di navi quest'anno. Sono in funzione dall'estate del 2023. Può coprire una distanza di oltre 800 chilometri, raggiungere una velocità di 80 km/h (50 mph) ed è in grado di trasportare una testata da 250 chilogrammi. Ognuno è lungo 5,5 metri e costa circa 10 milioni di grivne (240.000 $). A giugno, il Gur ha annunciato che i droni erano stati modificati per azionare missili antiaerei, rappresentando una seria minaccia per l'aeronautica russa sul Mar Nero.

In precedenza, l'Ucraina aveva distrutto diverse importanti navi russe con droni Magura, tra cui una nave da sbarco Caesar Kunikov , una nave pattuglia Sergei Kotov , mezzi da sbarco ad alta velocità Serna e Akula e una corvetta missilistica Ivanovets di classe Tarantul .