Ucraina, elicottero si schianta sull'asilo: morto ministro dell'Interno

In Ucraina un elicottero si è schiantato nei pressi di un asilo e vicino ad un edificio residenziale. L'incidente è avvenuto nella città di Brovary, nella regione di Kiev. In un primo momento il bilancio provvisorio parlava di cinque persone morte, presto salito a 18, con tre bambini inclusi. Tra le persone uccise ci sono anche Denis Monastyrsky, il ministro dell'Interno ucraino, il primo viceministro Yevgeny Yenin e il segretario di Stato del ministero, Yuriy Lubkovich.

Lo schianto dell'elicottero

" Nella città di Brovary, un elicottero è caduto nei pressi di un asilo e di un edificio residenziale. Al momento della tragedia, bambini e dipendenti dell'istituto erano all'asilo. Tutti sono stati evacuati ", ha scritto su Telegram il governatore di Kiev, Oleksiy Kuleba. Nello stesso messaggio, Kuleba ha parlato di vittime: " Ci sono vittime. Sul luogo dell'incidente sono al lavoro ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco ".

Iryna Prianyshnykova, portavoce della Polizia nazionale della regione in cui è avvenuto il disastro, ha parlato a caldo di cinque vittime, bambini inclusi. " Un elicottero è precipitato, è successo vicino a un asilo. Al momento si parla di cinque persone morte ", ha detto Prianyshnykova. La stessa Polizia ha in seguito aggiornato il triste bilancio.

Oh… A helicopter crashed near a kindergarten in Brovary, Kyiv region, and a fire broke out. A rescue operation continues, at least 5 wounded. The reason is not reported… pic.twitter.com/sLmxGABr5k — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 18, 2023

L'elicottero precipitato era dei Servizi di emergenza statali ucraini, ha fatto sapere la radio ucraina Suspline. Come anticipato, a bordo del velivolo c'erano i vertici del Ministero degli Interni ucraino: il ministro Denys Monastyrskyi, il primo viceministro Yevgeny Yenin e il segretario di Stato del ministero, Yuriy Lubkovich. A detta dei media ucraini, che hanno citato il capo della Polizia nazionale Ihor Klymenko, 9 dei morti complessivi si trovavano a bordo dell'aeromobile.

La dinamica dell'incidente

I video condivisi sui social media mostrano un edificio in fiamme e persone che urlano. Reuters ha scritto che al momento non è chiaro cosa possa aver causato lo schianto dell'elicottero. Non ci sono stati commenti immediati dalla Russia, mentre i funzionari ucraini non hanno fatto riferimento ad alcun attacco russo nell'area nel momento dell'incidente.

" Stiamo scoprendo informazioni sulle vittime e sulle circostanze ", ha scritto il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, sull'app di messaggistica Telegram. Secondo le prime informazioni, nell'asilo è scoppiato un incendio. Il Guardian ha visto un'immagine non verificata che sembra mostrare almeno un adulto gravemente ferito sulla scena.

Le immagini condivise dall'ex portavoce presidenziale Iuliia Mendel ritraggono un rotore carbonizzato e il resto del relitto dell'elicottero fuori dall'ingresso di un condominio. Un'altra foto mostrava una persona senza segni di vita, sdraiata a faccia in giù accanto ad un parco giochi per bambini.