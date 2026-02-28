Guerra in Medio Oriente dopo gli strike di Usa e Israele in Iran: cosa sappiamo finora

Nuove tensioni in Medio Oriente dopo i raid contro l’Iran e la risposta di Teheran. Ecco i punti essenziali aggiornati alle 15:36.
- Arabia Saudita colpita. Riad ha confermato che missili iraniani hanno colpito la capitale e la regione orientale. Il Regno ha condannato l’“aggressione” e ha dichiarato che si riserva il diritto di rispondere.
- Khamenei: versioni contrastanti. Fonti israeliane sostengono che la Guida suprema “probabilmente non è sopravvissuta” agli attacchi. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha invece affermato che, per quanto ne sappia, Khamenei è ancora vivo.
- Leadership nel mirino. Secondo fonti israeliane, l’operazione punta a creare le condizioni per la caduta del regime iraniano, colpendo l’intera leadership politica e militare.
- Alti comandanti uccisi. Araghchi ha confermato la morte di due comandanti iraniani. Notizie non ufficiali parlano anche dell’uccisione del comandante dei Pasdaran Mohammad Pakpour e del ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh.
- Piani Usa a più fasi. Secondo Cnn, i piani militari americani prevedono una serie di attacchi intervallati da pause per valutare i danni sul terreno.
- 125 missili contro Israele. Media israeliani riferiscono che l’Iran ha lanciato 125 missili nel primo bombardamento; 35 sarebbero entrati nello spazio aereo israeliano, gli altri intercettati.
- Basi Usa colpite. La base della Quinta Flotta in Bahrein è stata colpita. Fumo ed esplosioni sono stati segnalati anche vicino a una base americana a Erbil, nel nord dell’Iraq.
- Esplosioni nel Golfo. Deflagrazioni sono state udite a Doha e a Riad. Ad Abu Dhabi i media statali hanno riferito di una vittima.
- Pressioni diplomatiche. Qatar e Arabia Saudita hanno chiesto un’immediata cessazione dell’escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti.
- Divisioni negli Stati Uniti. Il Congresso si è spaccato sull’attacco: alcuni repubblicani e democratici parlano di “atto di guerra senza autorizzazione”, mentre altri lo definiscono necessario per proteggere gli interessi americani.
