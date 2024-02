Esilio di Sinwar in cambio degli ostaggi: la possibile apertura di Israele

Israele ha chiuso alla possibilità di una tregua dopo aver ricevuto la proposta di Hamas, ma vi sono ancora spiragli per ottenere la liberazione degli ostaggi e la conclusione del conflitto. Come riportato da Sky News, che ha citato le dichiarazioni di sei funzionari e consiglieri senior del governo di Tel Aviv a Nbc News, lo Stato ebraico sarebbe disposto a lasciare che il leader dell’organizzazione terroristica Yahya Sinwar vada in esilio, in cambio del rilascio di tutte le persone ancora prigioniere nella Striscia e della fine del governo di Hamas nell’exclave.

L’idea sarebbe sul tavolo già da novembre, nonostante il premier Benjamin Netanyahu abbia promesso di eliminare sia il capo del gruppo terroristico, sia il leader delle brigate al-Qassam Mohammed Deif, responsabili degli attacchi del 7 ottobre. Costringere Sinwar ad abbandonare Gaza, assieme ad altri quattro membri di spicco di Hamas, sarebbe una via alternativa per porre fine al dominio dell’organizzazione nell’exclave e aprire la strada a un nuovo organo di governo. “ Non ci importa se Sinwar se ne andrà ”, ha dichiarato un consigliere del primo ministro. “ Permetteremo che ciò accada purché tutti gli ostaggi vengano rilasciati ”. Proprio Netanyahu, però, ha già respinto un’idea del genere in passato, sottolineando che la guerra sarebbe terminata solo con l’uccisione della leadership del gruppo palestinese. La caccia a Sinwar, infatti, non si è mai fermata e le Idf hanno affermato di essere ancora sulle sue tracce. “ Sono fiducioso che prenderemo i leader di Hamas ovunque si trovino ”, ha dichiarato il generale Dan Goldfuss, comandante della 98esima divisione che guida i combattimenti nel sud dell’exclave. Nei prossimi giorni, quest’area della Striscia potrebbe trasformarsi nel nuovo fronte caldo.