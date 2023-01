"Esplosione e fiamme sull'elicottero in volo": il giallo dell'incidente di Brovary

Che cosa è successo all'elicottero del Servizio di emergenza statale precipitato a Brovary, alle porte di Kiev, e sul quale stavano viaggiando, tra gli altri, il ministro degli Interni ucraino, Denys Monastyrsky, il segretario di Stato Yurii Lubkovich e il primo vice ministro Yevhen Yenin? La vicenda è ancora avvolta nella nebbia. Alcuni testimoni oculari hanno tuttavia parlato di una possibile esplosione avvenuta a bordo del mezzo.

Cosa è successo all'elicottero

Secondo quanto riportato da Espreso Tv, testimoni oculari hanno riferito che ci sarebbe stata un'esplosione a bordo dell'elicottero sul quale stava viaggiando il ministro Monastyrsky. " La gente riferisce che c'è stata una forte esplosione e che l'elicottero ha volteggiato più volte in aria e solo dopo è caduto. La Procura generale ha già aperto un'inchiesta. Gli investigatori stanno lavorando sul posto ", ha osservato l'inviato dell'emittente, Dmytro Didora.

Una testimone ha raccontato che l'elicottero era in fiamme in volo, pochi secondi prima di precipitare. " L'elicottero girava in tondo, bruciava e volava in quella direzione... ", ha dichiarato la donna. Il consigliere del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, non esclude tuttavia il sabotaggio. " Le cause della tragedia sono in corso di accertamento ", ha scritto l'alto funzionario su Telegram: " Presto sapremo se si è trattato di un sabotaggio, di un malfunzionamento delle apparecchiature, di una violazione delle regole di sicurezza del volo ".

Il Servizio di emergenza statale ha pubblicato alcuni dettagli sulla tragedia. " Il 18 gennaio, alle 08:20 (le 7:20 in Italia, ndr) nella città di Brovary, nella regione di Kiev, a seguito della caduta dell'elicottero EC-225 del Servizio di emergenza statale (volo numero 54), l'edificio del Servizio di emergenza statale è stato danneggiato con un conseguente incendio, i vetri di un edificio residenziale di quattordici piani e tre autovetture " sono stati danneggiati, si legge nella nota. L'incendio, termina il messaggio, è stato spento alle 9:28 ora locale.

Indagini in corso

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha ordinato la creazione di un team speciale per un'indagine dettagliata che accerti le cause dell'incidente. Al momento, fanno sapere da Kiev, nessuna pista è esclusa. Il caso sarebbe finito sotto il controllo del procuratore generale ucraino Andriy Kostin.

È " troppo presto " per parlare delle cause del disastro, ha detto il portavoce dell'aeronautica militare ucraina, Yury Ignat, secondo quanto riportato dal Kyiv Post. " La commissione (investigativa, ndr) indagherà sulle cause ", ha detto Ignat. " Non si tratterà di 1-2 giorni, perché le ricerche sugli incidenti aerei richiedono un certo tempo. Verrà creata una commissione statale che comprenderà diversi specialisti dell'aviazione ", ha concluso.

Il bilancio dell'incidente

Nel frattempo il bilancio dell'incidente si aggrava di ora in ora. Le autorità ucraine hanno diffuso nuovi numeri: i morti sarebbero 15, tra cui tre bambini, il ministro dell'Interno, Denys Monastyrskyi, il suo primo vice, Yevgeny Yenin, il segretario di Stato del ministero, Yuriy Lubkovich, altri tre membri dello staff del ministero e tre membri dell'equipaggio. I feriti sarebbero invece 25, 15 adulti e 10 bambini.