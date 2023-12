"Fare luce al più presto". Muore un agente francese a Gaza. La condanna di Parigi

Un agente diplomatico francese è morto a seguito di un bombardamento effettuato nella giornata di mercoledì nella Striscia di Gaza: l'edificio residenziale di Rafah in cui si trovava in quel momento è stato colpito da un ordigno o un razzo. Ne ha dato notizia il ministero degli Esteri di Parigi condannando " il bombardamento di un edificio residenziale che ha causato la morte di numerosi altri civili " e chiedendo che Israele faccia piena luce.

L'agente non risiedeva in quell'abitazione ma lì aveva trovato rifugio all'inizio del bombardamento " in casa di un collega del Consolato di Francia, insieme ad altri due colleghi e numerosi familiari. La casa è stata colpita mercoledì sera da un bombardamento israeliano, che ha ferito gravemente il nostro agente e provocato una decina di vittime ". Quai d'Orsay fa sapere che l'uomo " lavorava per la Francia dal 2002. Una parte della sua famiglia ha potuto lasciare Gaza per la Francia, nell'ambito del sistema di evacuazione messo in atto dal Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri ". Ovviamente, tutti i canali diplomatici sono aperti con la famiglia dell'uomo in Francia.